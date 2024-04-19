Yağışlar azaldı, kuraklık riski arttı: Çiftçiler modern sistemlerle sulama yapıyor
KIRIKKALE - Kırıkkale'de yağışların mevsim normallerinin altında olması sebebiyle yaşanan kuraklık tehlikesine karşı direnen çiftçiler, ekili tarım alanlarında modern sulama sistemi kullanıyor.
Kırıkkale'de yağışların önceki yıllara göre az olması sebebiyle yaşanan kuraklık, tarımsal üretimi de olumsuz yönde etkiledi. Karakeçili ilçesinde yaşayan çiftçiler, ekili tarım arazilerini sulamak için modern damlama sistemi kullanıyor. Güneş enerjisi panelleriyle üretilen elektrikle çalıştırılan pompalar sayesinde kontrollü salınan su, tarım alanlarına ulaştırılıyor.
"Güneşten faydalanıyoruz"
Tarım arazisine özellikle pancar ektiğini belirten Ramazan Alparslan, "Çiftçilik yapıyorum, özellikle pancar ekiyorum. Biraz da soğanım var. Paneli de kurduk, hüneşten faydalanıyoruz. 3 yıl oldu, ilk yılı kendini amorti etti. Çok memnunum. Vatandaşlara da tavsiye ediyorum ama maliyetler yüksek. Türkiye'de dolar bazında olduğu için o bizi biraz eziyor. Mevsimler kurak gidiyor. Yağış bekliyoruz, inşallah yağar. Biz de rahatlarız, iki üç gün dinleniriz" dedi.
"Su görmezse kurur"
Kuraklığın etkili olduğunu ifade eden Emre Doğan, "Kuraklık oldu, yağış olmadı. Kışın da kar görmedik. Bundan dolayı biraz kuraklık var. Sulama ile telafi etmeye çalışıyoruz. Ekinimiz de son aşamasına geldi. Su görmezse kurur. Sulama ile çözüm bulmaya çalışıyoruz. Mazottan dolayı biraz maliyetli de oluyor" diye konuştu.
"Yağmazsa çiftçinin işi kötü"
Yağmur yağmadığını ifade eden Hasan Cantemur ise, "Gübre atıyoruz, hazırlık yapıyoruz. Arkasından tohum ekeceğiz, yağmurlama sulama yapacağız. Şimdiye kadar yağmurumuz yok. İnşallah bir hafta, 10 gün içerisinde yağarsa çiftçi kazanır. Yağmazsa da çiftçinin işi kötü" şeklinde konuştu.
Son Dakika › Güncel › Yağışlar azaldı, kuraklık riski arttı: Çiftçiler modern sistemlerle sulama yapıyor - Son Dakika
Şahinbey Belediyesi tarımsal üretimi desteklemek amacıyla 10 milyon adet domates, biber, patlıcan, salatalık, kavun ve karpuz fidesi dağıttı. Dağıtımın birkaç gün süreceği ve tüm çiftçilere ulaşılması hedeflendiği açıklandı.
Kırklareli'nde Bulgaristan'a gitmek için İstanbul'dan hareket eden bir yolcu otobüsü, Kavaklı beldesi Koru mevkiinde yoldan çıkarak devrildi. Kazada, sürücü dahil olmak üzere 11 kişi yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi. Kırklareli Valisi, Belediye Başkanı ve İl Jandarma Komutanı da bölgeye gelerek çalışmaları takip etti.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan aramalarda, bir iş yerinde ve bir evde toplamda 227 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.
Ayşenur Karadibek ve Sevgi Akgül'ün küratörlüğünü yaptığı 'Sanata Dair' karma sergisi, Büyük Çamlıca Camisi sergi salonunda sanatseverlerle buluştu. Sergide, ev hanımı sanatçılar tarafından yapılan modern çalışmaların yanı sıra klasik suluboya, hat, minyatür, çini, gravür, yağlıboya ve kolajların da yer aldığı 300'den fazla eser sergileniyor. Sergi, 27 Nisan'a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan yangında zarar gören marketin hasarı dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde marketteki ürünlerin tamamen yandığı ve çatının çöktüğü görüldü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'daki temaslarının ardından Hollanda'ya gelerek Lahey'de Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana'da düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın halkın sahiplenmesiyle başarıya ulaştığını belirtti. Karnavalın ekonomiye değer kattığını ifade eden Karnaval Komitesi Başkanı Ali Haydar Bozkurt, gelecek sene daha kalabalık bir katılım beklediklerini söyledi. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ise karnavalın yerel idareler, sivil toplum ve merkezi idare işbirliğiyle gerçekleştirilmesinin önemini vurguladı.
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde kanalizasyon borusu döşerken meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti.
Kars'ta İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ticareti yapanların yakalanması için başlatılan çalışmada, Kağızman Akçay köyü kırsalında hareketlerinden şüphelenilen 2 kişi yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada, tarlada 60 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerin evlerinde ise uyuşturucu kullanma aparatı bulundu. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?