Yağışlar Sonrası Yılkı Atları Göle\'de

Ardahan'ın Göle ilçesinde yağışlar sonrası yeşeren mera ve ovalar, yılkı atlarıyla güzel görüntü oluşturdu.
İlçe genelinde son günlerde etkili olan yağışların ardından doğa canlandı.
Yeşil örtüyle kaplanan otlaklar ve debisi artan akarsular, güneşin yüzünü göstermesiyle farklı görünüme büründü.
Göle ilçesi yakınlarında sürü halinde otlayan yılkı atları, yeşeren meralarda görüntülendi.
Özgürce dolaşan atlar, bölgenin doğal dokusuna ayrı güzellik kattı.
