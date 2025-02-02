Yağlı Güreş Çalıştayı'nda Hedef Altın Kemeri Almak - Son Dakika
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Yağlı Güreş Çalıştayı'nda Hedef Altın Kemeri Almak

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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, bu yıl üçüncüsü düzenlenen Yağlı Güreş Çalıştayı'nda, ata sporuna sahip çıkılması gerektiğini vurgulayarak, Balıkesir'in yıllardır hak ettiği altın kemeri almak için birlik ve beraberlik içerisinde çalışacaklarını belirtti.

02.02.2025 14:33  Güncelleme: 15:11
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(BALIKESİR)- Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Yağlı Güreş Çalıştayı'nda konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Biz, Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın hemşehrileriyiz. Onunla gurur duyuyoruz. Hedefimiz, Balıkesir olarak yıllardır hak ettiğimiz altın kemeri almak" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından 31 Ocak -2 Şubat 2025 tarihleri arasında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği'nin desteğiyle kentte gerçekleşen Yağlı Güreş Çalıştayı'na katıldı.

Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen çalıştaya, Başkan Akın'ın yanı sıra, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ve yönetim kurulu üyeleri, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü, Kırkpınar'ın Altın Kemerli Ağası Seyfettin Selim, belediye başkanları, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi başkan vekilleri, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, güreş ağaları, antrenör, hakem, cazgır, emekli başpehlivanlar, kulüp yetkilileri, sporcular katıldı.

Balıkesir olarak Türkiye Yağlı Güreş Çalıştayı'na üçüncü kez ev sahipliği yapmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, milli ve manevi emanet olan yağlı güreşe karşı sorumluluklarının bilincinde olduklarını belirtti.

Ata sporu yağlı güreşte büyük ilerlemelere karşın yapacak daha çok iş olduğuna vurgu yapan Akın, çalıştayların yağlı güreşin yaşatılması ve geleceğe taşınması bakımından çok önemli olduğunu söyledi. Yağlı güreşi bir emanet olarak gördüklerini belirten Akın, "Sorumluluğumuzun farkındayız. Birliğimizi de aynı inanç ve güçle hem üyelerimizle hem de Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanımızla birlikte daha yukarıya taşımak için çalışıyoruz. Yeni üyelerimiz aramıza katılıyor. Aramıza katılacak yeni büyükşehirlerimiz var" diye konuştu.

"Burada particilik ve ayrımcılık olmaz"

Güreşe sahip çıkan ve yaşatılması için emek harcayan herkesin hayalinin, kendisinin ve arkadaşlarının hedefi olduğunu dile getiren Akın, "Onun için bu hayalleri hep birlikte hayata geçireceğiz. Her türlü ekonomik sıkıntıya rağmen sorumluluğumuzun farkındayız. Elimizden geleni ardımıza koymayacağız. Balıkesir, Kuvayi Milliye şehri. Burada particilik ve ayrımcılık olmaz. Burada ancak birlik ve beraberlikle memlekete hizmet olur. ve bu hizmetlerimizin başında da ata sporumuza sahip çıkmak geliyor" ifadelerini kullandı.

"Bu emanete hep birlikte sahip çıkıyoruz"

Ata sporu yağlı güreşe sahip çıkmak için el birliğiyle mücadele verildiğini aktaran Akın, "Bu mücadelemizde en büyük desteği federasyonumuzdan alıyoruz. Biz, Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın hemşerileriyiz. Onunla gurur duyuyoruz. Hedefimiz, Balıkesir olarak yıllardır hak ettiğimiz altın kemeri almak. Bunun içinde planlı ve düzgün çalışmak şart. Aynı zamanda ata sporumuz güreşlere milli birlik ve beraberlik yakışır. Her şey bir kenar ata sporumuz bir kenara. Hepimizin gururudur, hepimize emanettir. Bu emanete de hep birlikte sahip çıkıyoruz" dedi.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, yağlı güreşe gönül veren herkesle el ele vererek bu sporun yaşatılması gerektiğini belirterek, "Daha ileriye nasıl gidebiliriz? Bu konuda fikirler üreteceğiz. Bu fikirler sonrasında bazı sistemi rehabilite edecek adımları hep birlikte atacağız" diye konuştu.

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı da "Yağlı Güreş Çalıştayı'nın bu yıl üçüncüsü düzenleniyor. Her çalışma aynı bir değer katacaktır. Her çalışma bizi bir adım daha ileriye götürecektir. Ekonomik koşullar herkesin hareket alanını sınırlandırıyor. Ağalarımızın katkılarıyla, belediye başkanlarımızın imkanlarıyla daha ileriye gideceğiz. Hem Türkiye'de hem de dünyada ata sporumuzun hak ettiği yere gelmesi için hep birlikte mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Ahmet Akın, Balıkesir, Etkinlik, Politika, Kültür, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yağlı Güreş Çalıştayı'nda Hedef Altın Kemeri Almak - Son Dakika

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