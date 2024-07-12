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Yağmur sonrası köprü şelaleye döndü, çocuklar böyle eğlendi

Sağanakta ilginç anlar: Kimi küvete girdi, kimi yağmur suyuyla saçını yıkadı

KOCAELİ - Kocaeli'de etkili olan kuvvetli yağışın ardından Yeşilova Köprüsü'nde adeta doğal şelale oluştu. Köprüye gelen çocuklar ise suyun altında eğlenmenin tadını çıkardı. Bir genç de şampuanla köpürttüğü saçını yağmur suyuyla yıkadı. Bu anlar saniye saniye kaydedildi.

Kocaeli'de dün etkili olan sağanak, birçok noktada su baskınlarına yol açtı. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı noktalarda araçlar yolda kaldı. Sağanak sebebiyle rögarlar taşarken, bazı evleri de su bastı. Sağanağın ardından ilginç görüntüler de ortaya çıktı. İzmit Yeşilova Köprüsü'nde oluşan doğal şelale adeta çocukların eğlence alanı oldu. Köprüye gelerek, suyun altına giren çocuklar doyasıya eğlendi. Hem serinleyen hem de dans eden çocuklar, bir vatandaşın cep telefon kamerasıyla kaydedildi.

Körfez'de de bir çocuk yağış sırasında oto lastik dükkanının önünde bulunan küvete girdi, ardından küvetten çıkarak çatıdan akan suya koştu. Bu anlar da saniye saniye kaydedildi. Bu olumsuz hava koşulunu fırsata çevirmek isteyen bir genç de, eline aldığı sabunla saçını köpürterek yıkamaya başladı. Şampuanla köpürttüğü saçını yağmur suyuyla yıkayan genci görüntüleri sosyal medyada da ilgi gördü.