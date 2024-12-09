Yağmur Sonrası Mahsur Kalan Aile İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

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MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, yağmurun ardından biriken su nedeniyle hafif ticari araçta mahsur kalan aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı.

Muğla'da sağanak yağmur günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmurun neden olduğu sel suları Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesi Karabağlar Yaylası, Kırkahvesi mevkisinde yolda trafik akışını engelledi. Suyla dolan yolda bir hafif ticari araç mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçtaki aynı aileden 2'si çocuk 4 kişiyi kurtardı.