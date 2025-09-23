Yahşihan Belediye Başkanı ve 4 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
Yahşihan Belediye Başkanı ve 4 Kişi Tutuklandı

Yahşihan Belediye Başkanı ve 4 Kişi Tutuklandı
23.09.2025 02:48
Kırıkkale'deki soruşturma kapsamında Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile 5 kişi tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 19 Eylül'de Yahşihan Belediyesi'ne yönelik başlatılan 'İcbar yoluyla irtikap' soruşturması kapsamında, Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile birlikte Belediye Başkan Yardımcısı Celal Yıldırım, eski Belediye Başkan Yardımcısı Osman Uluyurt, İmar Müdürü Semih Aksakal, eski İmar Müdürü ve iş insanı Ulaş Biçer, belediye çalışanları Y.N.Y. ve M.S. ile S.G.Ç. gözaltına alındı. 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadeleri tamamlanan şüphelilerden M.S. ve S.G.Ç. serbest bırakılırken, 6 kişi tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

AK Partili belediye başkanı Ahmet Sungur tutuklandı

BAŞKAN SUNGUR İLE 5 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden Y.N.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur, Belediye Başkan Yardımcısı Celal Yıldırım, eski Belediye Başkan Yardımcısı Osman Uluyurt, İmar Müdürü Semih Aksakal, eski İmar Müdürü ve iş insanı Ulaş Biçer tutuklandı.

AK Partili belediye başkanı Ahmet Sungur tutuklandı

27 Mayıs ile 19 Ağustos tarihlerinde yapılan operasyonlarda da eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ile 4 şüpheli tutuklanmıştı.

AK PARTİ, SUNGUR'U İHRAÇ İSTEMİYLE DİSİPLİNE SEVK ETMİŞTİ

Öte yandan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Ahmet Sungur'un partiden ihracı istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine karar vermişti.

Kaynak: DHA

