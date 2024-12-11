Yahudi Kadınların Evi JCC'ye Devredildi

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Almanya'da, 1932'de Nasyonal Sosyalizm iktidarı tarafından zorla kamulaştırılan ve 1939 yılından bu yana Alman bir aile tarafından sahiplenilen iki Yahudi kadına ait evin, Yahudi İddiaları Konferansı'na (JCC) devredilmesi kararlaştırıldı.

Leipzig'deki Federal İdare Mahkemesi, Berlin yakınlarındaki Wandlitz beldesinde yaklaşık 92 yıl önce iki Yahudi kadına ait olan müstakil evin yine asıl sahiplerinin yasal halefine devredilmesinin hukuka uygun olduğuna hükmetti.

İki Yahudi kadına ait olan evin 1932 yılında Nasyonal Sosyalizm iktidarı tarafından zorla kamulaştırıldığı ve 1939 yılında evde şu an oturan Lieske ailesinin büyükbabaları tarafından satın alındığı öğrenildi.

Auschwitz toplama kampında öldürülen Alice Donat ve Helene Lindenbaum'un yaşayan varisleri olmadığı için ev, kadınların yasal halefi kabul edilen Yahudi İddiaları Konferansı'na (JCC) devredilecek.

Halihazırda evde oturan Lieske ailesi, 2015 yılında Çözülmemiş Mülkiyet Sorunları Dairesi'nden, evin boşaltılmasını talep eden bir mektup almıştı.

JCC 1951 yılında New York'ta kuruldu ve Nazi soykırımında ölenlerin ve soykırımdan kurtulanların tazminat talepleri ile ilgileniyor.

Almanya 1952 yılından bu yana JCC'yi tazminat ödemeleri ve iade talepleri için muhatap olarak kabul ediyor.