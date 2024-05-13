Yahudi yerleşimciler Gazze'ye giden yardım konvoyuna saldırdı - Son Dakika
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Yahudi yerleşimciler Gazze'ye giden yardım konvoyuna saldırdı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, Yahudi yerleşimciler, Gazze'ye giden insani yardım konvoyuna saldırdı. El Halil kentindeki Tarqumiyah Kontrol Noktası'nda gerçekleşen saldırıda, Yahudi yerleşimciler gıda taşıyan kamyona saldırdı ve yardımları yere attı.

13.05.2024 19:38
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- Yahudi yerleşimciler Gazze'ye giden yardım konvoyuna saldırdı

BATI ŞERİA - Yahudi Yerleşimciler, El Halil kentinde Gazze Şeridi'ne giden insani yardım konvoyuna saldırdı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 220 gündür devam ederken, Yahudi yerleşimciler, Gazze Şeridi'ne giden insani yardım konvoylarını hedef almayı sürdürüyor. Filistin'in Batı Şeria bölgesinde yer alan El Halil kentindeki Tarqumiyah Kontrol Noktası'nda kentinde Gazze Şeridi'ne giden insani yardım konvoyuna saldırdı.

Çevredekiler, tarafından kaydedilen görüntülerde, Yahudi yerleşimcilerin gıda taşıyan kamyona saldırdığı ve yardımları yere attığı görüldü.

Kaynak: İHA

Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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