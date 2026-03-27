Yahyalı'da Aile Yapısını Güçlendirmek İçin Dernek Kuruldu

Yahyalı\'da Aile Yapısını Güçlendirmek İçin Dernek Kuruldu
27.03.2026 12:29
Kayseri'de, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk öncülüğünde geçen yıl kurulan "Yahyalı Ailem Derneği" verdiği danışmanlık hizmetiyle yuvaların dağılmasını önlüyor.

Kayseri'de, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk öncülüğünde geçen yıl kurulan "Yahyalı Ailem Derneği" verdiği danışmanlık hizmetiyle yuvaların dağılmasını önlüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı" ilan etmesinin ardından aile yapısını güçlendirmek amacıyla Yahyalı Belediyesi tarafından kurulan dernekle yeni evlenen ve boşanma aşamasındaki çiftlere ücretsiz danışmanlık hizmeti sağlanıyor.

Merkezdeki uzmanlar, yeni evlenen çiftlere birlikteliklerinin iyi ilerlemesi için çeşitli tavsiyelerde bulunurken, boşanma aşamasında merkeze gelenlerin sorunlarına da çözüm arıyor.

Çoğu gönüllü olan psikolog, doktor, avukat, rehberlik öğretmeni, ilahiyatçı, muhtar, öğretmen ve esnaf tarafından dernekte sorunlara çok yönlü yaklaşılarak hem manevi hem hukuki hem de sosyal destek sunuluyor.

Psikolog talep eden çiftlere de birebir seanslar verilerek, gönüllü akıl heyeti ile boşanma öncesi ve aşamasındaki aileler analiz edilip çözüm aranıyor.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yılı "Aile Yılı" ilan etmesiyle belediye olarak aile yapısını güçlendirmek için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Bu kapsamda içerisinde doktorların, psikologların, öğretmenlerin ve diyanet çalışanları gibi birçok kurumun yer aldığı yapıyı oluşturduklarını anlatan Öztürk, boşanmaların önüne geçebilmek için bir dernek kurduklarını belirtti.

Boşanma aşamasındaki 24 aile yeniden bir araya geldi

Öztürk, her yıl ortalama 300 çiftin nikahını kıydıklarını, 45 çiftin ise boşandığını öğrendiklerini ifade etti.

Ailenin önemini vurgulayan Öztürk, "Bir tarafta insanı evlendirirken bir taraftan da boşanmasına tabii göz yumamayız. Bunu kendimize doğrusu dert edindik çünkü aile her şeyden önemli. Biz onların yarasına merhem olmak istiyoruz. Boşanma aşamasındaki kişilerin işi resmiyete dökmeden yanlarına gidip ikna etmenin daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Geçen yıl temmuz ayında kurulan derneğimizde yaklaşık 24 ailemizi Allah'a hamdolsun bir araya getirmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz." diye konuştu.

Birçok ayrılığın sebebinin küçük problemler olduğuna ve bunların büyütülmeden halledilmesi gerektiğine dikkati çeken Öztürk, şunları kaydetti:

"Bize Allah'ın emaneti olarak verilen eşlerimize bir emanet gibi riayet etmiş olsak, problem kökünden hallolmuş olacak. Hem inancımızın gereği hem de belediyecilik anlayışımızın gereği derneği kurduk. Çok mutluyum, memnunum. Bu derneğimiz sadece danışman, büro ve ofis gibi değil. Burada aynı zamanda hem kadın kardeşlerimizin bir araya gelip tefsir dersleri aldığı hem de birçok güzelliğin paylaşıldığı bir ortam hazırladığımız için çok mutluyum doğrusu."

Öztürk, belediye aracılığıyla ilçedeki fabrika ve tekstil atölyelerinde aile bireylerinin istihdam edilmesine de aracılık ettiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yahyalı'da Aile Yapısını Güçlendirmek İçin Dernek Kuruldu - Son Dakika

