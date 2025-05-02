Yahyalı'da Kanalizasyon Hattı Yenileme Projesi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, Yahyalı ilçesinde altyapı revize çalışmaları doğrultusunda 7 milyon 720 bin liralık maliyetle ekonomik ömrünü tamamlayan kanalizasyon hatlarını yenileme çalışması başlattı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, KASKİ kent genelinde altyapıyı daha modern ve dayanıklı hale getirmek adına yatırımlarına aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda, Yahyalı ilçesine bağlı Çiğilli Mahallesi'nde ekonomik ömrünü tamamlayan kanalizasyon hatları baştan sona yenileniyor.

Proje kapsamında 7 milyon 720 bin lira maliyetle toplam 1500 metre uzunluğunda koruge borular kullanılarak mevcut kanalizasyon hattı tamamen revize ediliyor.

Çalışma sayesinde hem çevresel risklerin azaltılması hem de altyapı hizmet kalitesinin arttırılması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, amaçlarının kent genelinde altyapıyı modern ve kaliteli hale getirmek olduğunu ifade etti.

Kayseri'yi geleceğe taşıyacak güçlü ve sağlıklı altyapılar oluşturmak için ilçe ayrımı gözetmeden tüm bölgelerde çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü belirten Büyükkılıç, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.