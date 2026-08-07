Yakışıklı mısırcıyı kızdıran öpücük
Sosyal medyada "Yakışıklı Mısırcı" olarak tanınan Alper Temel, kendisiyle fotoğraf çektirmek bahanesiyle yanına gelen Rus bir kadın turistin zorla öpme hamlesiyle zor anlar yaşadı. Beklenmedik temas karşısında hızla geriye çekilerek tepki gösteren genç fenomenin o anları sosyal medyada viral oldu.
İstanbul Karaköy'de mısır satarken çekilen görüntüleriyle kısa sürede uluslararası bir fenomene dönüşen "Yakışıklı Mısırcı" Alper Temel, tezgahının başında zor anlar yaşadı.
ZORLA ÖPMEYE ÇALIŞTI
Sosyal medyada yayılan son görüntülerde, kendisini görmek ve fotoğraf çektirmek için tezgahın başına gelen bir Rus kadın turist, genç fenomene aniden hamle yaptı. Fotoğraf çekildiği esnada Alper Temel'i zorla öpmeye çalışan turistin o anları, çevrede bulunan başka bir kişi tarafından saniye saniye kaydedildi.
KENDİSİNİ ANINDA GERİ ÇEKTİ
Uğradığı beklenmedik hamle karşısında neye uğradığını şaşıran "Yakışıklı Mısırcı", duruma anında tepki gösterdi. Yüz ifadesi değişen genç tezgahtarın, kendisine sarılıp öpmeye çalışan hayranına dönerek sert bir şekilde tepki gösterdiği ve kendisini geriye çektiği görüldü.
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