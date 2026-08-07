Yakışıklı mısırcıyı kızdıran öpücük - Son Dakika
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Yakışıklı mısırcıyı kızdıran öpücük

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Sosyal medyada "Yakışıklı Mısırcı" olarak tanınan Alper Temel, kendisiyle fotoğraf çektirmek bahanesiyle yanına gelen Rus bir kadın turistin zorla öpme hamlesiyle zor anlar yaşadı. Beklenmedik temas karşısında hızla geriye çekilerek tepki gösteren genç fenomenin o anları sosyal medyada viral oldu.

İstanbul Karaköy'de mısır satarken çekilen görüntüleriyle kısa sürede uluslararası bir fenomene dönüşen "Yakışıklı Mısırcı" Alper Temel, tezgahının başında zor anlar yaşadı.

ZORLA ÖPMEYE ÇALIŞTI

Sosyal medyada yayılan son görüntülerde, kendisini görmek ve fotoğraf çektirmek için tezgahın başına gelen bir Rus kadın turist, genç fenomene aniden hamle yaptı. Fotoğraf çekildiği esnada Alper Temel'i zorla öpmeye çalışan turistin o anları, çevrede bulunan başka bir kişi tarafından saniye saniye kaydedildi.

KENDİSİNİ ANINDA GERİ ÇEKTİ 

Uğradığı beklenmedik hamle karşısında neye uğradığını şaşıran "Yakışıklı Mısırcı", duruma anında tepki gösterdi. Yüz ifadesi değişen genç tezgahtarın, kendisine sarılıp öpmeye çalışan hayranına dönerek sert bir şekilde tepki gösterdiği ve kendisini geriye çektiği görüldü.

Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yakışıklı mısırcıyı kızdıran öpücük - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Hayret keşke mısırcı ben olsaydım diyen laikuslar Çıkmamış piyasaya 3 2 Yanıtla
  • Caner atalay Caner atalay:
    kurgu 2 2 Yanıtla
  • Erdi Arslan Erdi Arslan:
    kişi kendinden bilir işi. demekki sizin düşünceniz bu. 1 1 Yanıtla
  • Umut Senturk Umut Senturk:
    Garip değil. erkektede iffet bedenine saygı var.normal olan anormalmis gibi haber oluyor 0 0 Yanıtla
  • BAHADIR Şahin BAHADIR Şahin:
    Bunuda İyice Şişirdiniz Be 0 0 Yanıtla
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