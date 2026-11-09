Yaklaşık 100 STK, COP31\'de Türkiye ve Avustralya\'ya fosil yakıtlardan çıkış çağrısı yaptı

(ANTALYA) - COP31 kapsamında Antalya'da bir araya gelen Türkiye ve Avustralya'dan yaklaşık 100 sivil toplum kuruluşu, fosil yakıtlardan küresel ölçekte çıkışın hızlandırılması çağrısında bulundu. COP31 Başkanı Murat Kurum ve Avustralya Müzakere Başkanı Chris Bowen'a hitaben hazırlanan ortak mektupta, iki ülkenin iklim hedeflerini güçlendirmesi, yeni fosil yakıt yatırımlarını durdurması ve adil geçiş sürecine öncülük etmesi istendi.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) ilk gününde, Mavi Bölge'deki Avustralya Pavilyonu'nda Türkiye ve Avustralya'dan sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla "Fosil Yakıtlardan Çıkış" başlıklı etkinlik düzenlendi.

İklim Ağı, Greenpeace, Climate Action Network Australia ve WWF temsilcilerinin de katıldığı etkinlikte, iki ülkeden yaklaşık 100 sivil toplum kuruluşunun imzaladığı ortak mektup kamuoyuyla paylaşıldı.

Mektupta, Türkiye ve Avustralya'nın COP31 kapsamındaki ortak sorumluluklarına dikkat çekilerek, her iki ülkenin de kendi ulusal politikalarında somut adımlar atması gerektiği vurgulandı.

TÜRKİYE'YE YENİ KÖMÜR YATIRIMLARINI DURDURMA ÇAĞRISI

Sivil toplum kuruluşları, Türkiye'nin 2035 yılına yönelik ulusal iklim hedefinin küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırma hedefiyle uyumlu hale getirilmesini istedi.

Mektupta, mevcut emisyon artış senaryosuna kıyasla azaltım hedefleri yerine mutlak emisyon azaltımlarına geçilmesi, yeni kömürlü termik santral yatırımlarının durdurulması ve kömürden çıkış için bağlayıcı bir takvim hazırlanması talep edildi.

Yenilenebilir enerji yatırımlarının doğa koruma ve sosyal adalet ilkeleriyle uyumlu biçimde hızlandırılması gerektiği belirtilirken, iklim politikalarının oluşturulmasında sivil toplumun ve yerel toplulukların karar alma süreçlerine katılımının güvence altına alınması istendi.

İklim Ağı üyesi Greenpeace Türkiye'den Emel Türker Alpay, Türkiye'nin mevcut iklim hedeflerini eleştirerek, şunları söyledi:

"Türkiye'nin emisyonları azaltmak yerine artırması öngörülen 2035 iklim hedefi ve yeni kömür yatırımı planları, iklim kriziyle mücadele için ihtiyaç duyulan acil dönüşümle çelişiyor. COP31'in iklim eylemi açısından güvenilir bir platform olabilmesi için Türkiye, taahhütlerini somut adımlara dönüştürmeli."

Alpay, kömürden çıkış sürecinin çalışanların istihdam ve gelir güvencesini koruyacak şekilde yürütülmesi gerektiğini de vurguladı.

AVUSTRALYA'YA KÖMÜR VE DOĞAL GAZ ÜRETİMİNİ GENİŞLETMEME ÇAĞRISI

Ortak mekupta Avustralya'dan da yeni kömür ve doğal gaz projelerine son vermesi, fosil yakıt ihracatından yenilenebilir enerjiye geçiş için ulusal bir yol haritası hazırlaması istendi.

Avustralya'nın önümüzdeki beş yıl için 11 milyar Avustralya doları tutarında uluslararası iklim finansmanı taahhüdünde bulunması talep edilirken, bu kaynakların iklim değişikliğine uyum, kayıp ve zararlar ile adil geçiş çalışmalarına yönlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Climate Action Network Australia Direktörü Denise Cauchi, iklim krizinin ve fosil yakıt fiyatlarındaki dalgalanmaların en ağır yükünü toplumların taşıdığına dikkat çekerek, "Bu COP'ta Avustralya ve Türkiye, dünyanın dört bir yanındaki topluluklar için adil olacak ve kimseyi geride bırakmayacak bir fosil yakıtlardan çıkış sürecine öncülük etmeli" ifadelerini kullandı.

COP31'DE ADİL GEÇİŞ VE İKLİM FİNANSMANI VURGUSU

Ortak mektupta, COP31 müzakerelerinde fosil yakıtlardan adil, düzenli ve hakkaniyetli çıkışın somut uygulama adımlarına dönüştürülmesi gerektiği ifade edildi.

COP30'da oluşturulan Adil Geçiş Mekanizması'nın finansman, uygulama takvimi ve işleyiş bakımından somutlaştırılması çağrısında bulunuldu.

Sivil toplum kuruluşları ayrıca, gelişmiş ülkelerin iklim finansmanı katkılarını artırmasını, hibe temelli finansmanın güçlendirilmesini ve büyük kirleticilerin iklim krizinin maliyetine daha fazla katkıda bulunmasını talep etti.

Mektupta, COP31 Başkanlığı'nın müzakerelerde şeffaflığı ve sivil toplum katılımını güvence altına alması gerektiği de vurgulandı. Türkiye, Avustralya ve Pasifik ülkeleri arasındaki işbirliğinin, fosil yakıtlardan çıkış konusunda uluslararası uzlaşının güçlendirilmesi için önemli bir fırsat sunduğu belirtildi.