Yaklaşık 2 bin saman balyası, Balıkesir Altıeylül\'de çıkan yangında küle döndü

Yaklaşık 2 bin saman balyası, Balıkesir Altıeylül'de çıkan yangında küle döndüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesir'in Altıeylül ilçesindeki Gökköy Mahallesi'nde açık alana istiflenen yaklaşık 2 bin saman balyası, nedeni bilinmeyen bir yangınla küle döndü. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde açık alanda istiflenen yaklaşık 2 bin saman balyası yandı.
Gökköy Mahallesi'nde istiflenmiş saman balyalarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Saman balyalarının küle döndüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA
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