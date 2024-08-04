Yaklaşık 4 Bin İsrailli Ülkeye Dönemiyor - Son Dakika
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Yaklaşık 4 Bin İsrailli Ülkeye Dönemiyor

Hamas liderinin suikasta uğraması ve İsrail'in saldırıları sonucunda İran, Hizbullah ve Hamas'ın İsrail'e misilleme yapma olasılığı, havayolu şirketlerinin Tel Aviv seferlerini durdurmasıyla yaklaşık 4 bin İsraillinin ülkeye dönüşünü etkiledi.

04.08.2024 20:32
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Yurt dışındaki yaklaşık 4 bin İsraillinin, pek çok havayolu şirketinin Tel Aviv seferlerini durdurması sebebiyle ülkeye dönemediği belirtildi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğraması ve İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın üst düzey komutanı Fuad Şükür'ü öldürmesinin ardından İran, Hizbullah ve Hamas'ın İsrail'e misilleme yapması olasılığı, havayolu şirketlerinin bölgedeki seferlerini ve dolayısıyla İsrail vatandaşlarının ülkeye dönüşlerini etkiledi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, yaklaşık 4 bin İsraillinin yurt dışında mahsur kaldığı ve İsrail'e dönmek için Tel Aviv'deki Dışişleri Bakanlığıyla iletişime geçtiği ifade edildi.

Orta Doğu'da yaşanan gerginlik nedeniyle 15 uluslararası havayolu şirketi, Tel Aviv uçuşlarını süreli ya da süresiz olarak durdurmuştu.

Kaynak: AA

Tel Aviv, İsrail, İran, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yaklaşık 4 Bin İsrailli Ülkeye Dönemiyor - Son Dakika

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