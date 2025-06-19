yakMA Kitap Lansmanı ve Plaket Töreni - Son Dakika
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yakMA Kitap Lansmanı ve Plaket Töreni

19.06.2025 16:16
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'yakMA' kitabı tanıtıldı, İHA kameramanlarına plaket verildi. Törene Bakan Yumaklı katıldı.

'yakMA' kitap lansmanında İHA'ya 2 plaket verildi

ANKARA - -'yakMA' kitap lansmanı ve plaket töreni Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla gerçekleşti. İhlas Haber Ajansı bünyesinde çalışan 2 kameramana plaket takdim edildi.

Habercilerin ve orman çalışanlarının kaleminden, Türkiye'deki orman yangınlarının tanıklığıyla hazırlanan 'yakMA' kitabının lansmanı ve plaket töreni Orman Genel Müdürlüğü Konferans Salaonu'nda gerçekleşti. Törene Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel, protokol üyeleri, orman çalışanları, basın mensupları ve aileleri katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından günün anlam ve önemine özel hazırlanan videonun seyredilmesi ile başladı.

"Saldırılar sadece bir medya kuruluşunu hedef almıyor"

Orman yangınlarının yüde 84'ünün insan kaynaklı olduğunu ve yeşil vatana sahip çıkmanın altyapı geliştirmekle yeterli olmayacağını vurgulayan Bakan Yumaklı, "Bilinç, bilinçlendirme ve sahiplendirme unsurlarının daha değerli olduğunu da belirtmek gerekiyor. Bilinci her yaştan vatandaşımıza mutlaka ulaştırmamız gerekir. İşte bu noktada Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nin çok kıymetli, cefakar, kamera arkasında olduğu için görülmeyen üyeleri bu görevi en iyi şekilde yerine getiriyor. Orman çalışanlarımızın ve habercilerimizin gözünden bir kıvılcımdan çok daha büyük felaketleri ifade eden 'yakMA' adlı eser, bu bilinci ve duyarlılığı artırmak için çok önemli bir adım. Doğru ve etkili bir haberi yapmak için çalışırken diğer yandan da farklı zorluklarla mücadele ediyorsunuz. İsrail'in Gazze'ye uyguladığı soykırımda tarihin belki de en büyük gazeteci cinayetlerinin işlenmesi bu mesleğin ne kadar büyük riskler barındırdığını da gözler önüne seyrediyor. Saldırılar sadece bir medya kuruluşunu hedef almıyor. Basın özgürlüğüne, evrensel haber alma ve insanlığın bilgiye ulaşma hakkına dönük kabul edilemez bir hakikattir" dedi.

"Bu çalışma hakikaten sıradan bir çalışma değil"

Ormanların her geçen yıl, her geçen gün artırıldığını belirten Karacabey, " Dünya'da orman varlığını artıran ülkeler sıralamasında Dünya 6'ncısı, Avrupa'da ise ilk sırada yer alıyoruz. Ormanların korunması, artırılması yeterli değil. Yaşanan birçok tehdide karşı korunması önemli. İşte o tehditlerin en başında gelenlerden bir tanesi orman yangınları. Tüm Dünya'nın gündeminde olan, ülkemizin de gündeminde olan orman yangınları ile beraber mücadele ediyoruz. Az önce tanıtım filminde de çok çarpıcı görüntülerle beraber anlatıldığı gibi o alevlerin içerisinde, alevlerle baş başa mücadele ederken, baktık ki yangınlardan sonra biz sadece alevlerle mücadele etmemişiz. Yalan yanlış haberlerle de mücadele etmişiz. O alevlerin içine giremedikleri için göremedikleri insanları yok zannetmişler. Bu noktada Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nin yaptığı bu çalışma hakikaten sıradan bir çalışma değil. Çok kıymetli bir hakkın teslimi anlamına da gelir" diye konuştu.

"Biz bu ülkenin hafızasını tutan ve iz bırakan sivil toplum kuruluşuyuz"

Yangınlarda hayatlarını kaybetmiş olanlara baş sağlığı dileyen Polatel, "Biz kitapta sadece ormanları değil, o yangınlarda görev yapan basın emekçilerinin, ağaçların gölgesinde hayatlarını kaybeden ormancılarımızın ve yeniden filizlenen umutları da anlatmak istedik. Bu kitap aynı zamanda derneğimizin 4'üncü eseri. Biz haber kameramanları sadece izleyen değil, tarihe iz bırakan meslek grubu olduğumuzu ortaya koyuyoruz bu kitaplarla. Biz bu ülkenin hafızasını tutan, toplumun vicdanına dokunan ve iz bırakan sivil toplum kuruluşuyuz. Bu kitap, bu duruşun en önemli örneklerinden birisidir" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından tören sonunda plaketler sahiplerine ulaşırken İhlas Haber Ajansı bünyesinde kameraman olarak çalışan ve yangınlara tanıklık etmiş olan Gürkan Sayın ile Berkay Hasan Karayakas' da plaket ve yanında 'yakMA' kitabı takdim edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel yakMA Kitap Lansmanı ve Plaket Töreni - Son Dakika

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