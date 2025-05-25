Yalçın Karatepe'den Erdoğan'a: "Gençlerden Üç Çocuk Yapmasını Beklemek; Geçim Derdiyle Boğuşan Halka Karşı Açık Bir Hoyratlıktır" - Son Dakika
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Yalçın Karatepe'den Erdoğan'a: "Gençlerden Üç Çocuk Yapmasını Beklemek; Geçim Derdiyle Boğuşan Halka Karşı Açık Bir Hoyratlıktır"

25.05.2025 14:21  Güncelleme: 14:22
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Doğurganlık düşüşü ekonomik değil kültürel sebepli" açıklamalarına tepki göstererek, "Bu açıklama ülkenin en yakıcı gerçeklerinden biri olan geçim krizini inkâr etmenin bir başka ifadesidir. Bugün Türkiye’de gençler evlenemiyor, evliler çocuk yapamıyor; çünkü bu ülkenin iktidarı, hayatı yaşanabilir kılacak bir ekonomik düzen kuramıyor. Kiraların asgari ücreti aştığı, bebek mamasının vitrinde kaldığı, etin gramla sorulduğu bir ülkede gençlerden üç çocuk yapmasını beklemek; geçim derdiyle boğuşan halka karşı açık bir hoyratlıktır" dedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Doğurganlık düşüşü ekonomik değil kültürel sebepli" açıklamalarına tepki göstererek, "Bu açıklama ülkenin en yakıcı gerçeklerinden biri olan geçim krizini inkar etmenin bir başka ifadesidir. Bugün Türkiye'de gençler evlenemiyor, evliler çocuk yapamıyor; çünkü bu ülkenin iktidarı, hayatı yaşanabilir kılacak bir ekonomik düzen kuramıyor. Kiraların asgari ücreti aştığı, bebek mamasının vitrinde kaldığı, etin gramla sorulduğu bir ülkede gençlerden üç çocuk yapmasını beklemek; geçim derdiyle boğuşan halka karşı açık bir hoyratlıktır" dedi.

CHP Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, yaptığı yazılı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Doğurganlık düşüşü ekonomik değil kültürel sebepli" sözlerine tepki gösterdi.

Karatepe şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Doğurganlık düşüşü ekonomik değil kültürel sebepli' açıklaması, ülkenin en yakıcı gerçeklerinden biri olan geçim krizini inkar etmenin bir başka ifadesidir. Bugün Türkiye'de gençler evlenemiyor, evliler çocuk yapamıyor; çünkü bu ülkenin iktidarı, hayatı yaşanabilir kılacak bir ekonomik düzen kuramıyor. Kiraların asgari ücreti aştığı, bebek mamasının vitrinde kaldığı, etin gramla sorulduğu bir ülkede gençlerden üç çocuk yapmasını beklemek; geçim derdiyle boğuşan halka karşı açık bir hoyratlıktır. Hayatın kendisi bu kadar pahalıyken, doğurmayı teşvik değil; hayatta kalmayı mümkün kılmak devleti yönetenlerin asli görevidir. Aksi halde bu çağrı, yoksulluğun üzerine kurulmuş bir nüfus politikası fantezisinden ibaret kalır.

"Gençler, çocuklarına nasıl bir hayat sunacaklarını bilemedikleri için doğurmuyor"

Doğum oranlarındaki düşüş ne popüler kültürle ne de bireysel tercihlerle açıklanabilir. Bu düşüşün adı nettir; gelecek korkusu. Gençler, çocuklarına nasıl bir hayat sunacaklarını bilemedikleri için doğurmuyor. Çünkü bu ülkede doğan her çocuk, borç içinde bir hayata merhaba diyor. Türkiye, refahın değil; umutsuzluğun ülkesine dönüşmüş durumda. Sorun üç çocuk sahibi olunmaması değil, bir çocuğun bile onurlu bir yaşam süremeyeceği bir ülke gerçeğidir. Cumhurbaşkanı'nın 'Kişi başına gelir daha düşükken doğurganlık daha yüksekti' açıklaması, devletin en üst kademesinin temel iktisadi gerçekle bağının tamamen koptuğunu bir kez daha göstermiştir. 1990'larda sosyal devlet hala ayaktaydı: Kamu kreşleri, kamu barınma imkanları, erişilebilir sağlık ve eğitim hizmetleri vardı. Bugünse çocuk yetiştirmenin maliyeti bir hanenin yıllık gelirini aşıyor, çünkü her şey piyasanın insafına terk edildi. Üstelik iktidar, şimdi CHP'li belediyelerin açtığı kreş hizmetlerine ve kent lokantalarına bile göz dikmiş durumda. Bu şartlar altında doğurganlığı kültürel bir tercihmiş gibi sunmak; barınamayan, beslenemeyen, güvencesizliğe hapsedilmiş milyonların çaresizliğini perdelemeye ve milyonların yaşadığı ekonomik boğulmuşluğu örtmeye çabalamaktır.

"Bu düzeni değiştirmeden doğurganlık konuşmak, yangın yerinde doğum günü kutlamaya benzer"

Masalları bırakalım. Bu ülkenin sorunu doğurganlık değil; umutsuzluk, güvencesizlik ve sefalet. Bu ülkede artık bebek bezinin fiyatı maaşla yarışıyor, çocuk büyütmek lüks değil, orta sınıf için imkansız bir görev haline gelmişse; ortada refah değil, alttan alta büyüyen bir çöküş vardır. Her ekonomik yangında suyu aileye taşıyıp, yangının çıktığı yeri görmezden gelen bu iktidar dili; hem acizdir hem de ikiyüzlüdür. 'Aile kutsaldır' diyorsanız, önce o ailenin pazar filesine bakacaksınız. Gençlerin çocuk yapmasını istiyorsanız, önce başını sokacak bir çatısı, ödeyebileceği bir kirası olacak. Çünkü barınamayan doğurmaz, geçinemeyen büyütmez, umudu tükenen de çocuk değil, bavul hazırlar. Bu düzeni değiştirmeden doğurganlık konuşmak, yangın yerinde doğum günü kutlamaya benzer.

"Gençler çocuk yapmıyor çünkü yarın ne yiyeceğini bilmiyor"

Bu ülkede mesele düşen doğum oranı değil, çöken yaşam standardıdır. Gençler çocuk yapmıyor çünkü yarın ne yiyeceğini bilmiyor. Kiralar maaşı yutmuş, mama rafı kredi kartına kilitli, güvenli bir gelecek artık hayal değil; imkansız. 'Üç çocuk yapın' çağrısı, sofrasında ekmek bölüşen yurttaşa verilen trajikomik bir talimattır. Bu düzende bebek bezi değil, sabır tükenmiştir. Aileyi popülizmle kutsayıp ekonomiyle yoksullaştıran bir iktidarın, ne nüfusu artıracak aklı kalmıştır ne de halka umut verecek takati. CHP olarak söylüyoruz: Türkiye'yi bu hayatta kalma ekonomisinden kurtaracak olan, laf cambazlığı değil, adil bir düzendir. ve o düzen, sandıkla kurulacaktır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yalçın Karatepe'den Erdoğan'a: 'Gençlerden Üç Çocuk Yapmasını Beklemek; Geçim Derdiyle Boğuşan Halka Karşı Açık Bir Hoyratlıktır' - Son Dakika

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