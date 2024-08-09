Yale Üniversitesi Profesörü Harvey Weiss, Kültepe'de iklim değişikliği araştırması yapıyor - Son Dakika
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Yale Üniversitesi Profesörü Harvey Weiss, Kültepe'de iklim değişikliği araştırması yapıyor

Yale Üniversitesi Profesörü Harvey Weiss, Kültepe\'de iklim değişikliği araştırması yapıyor

Yale Üniversitesi Yakın Doğu Arkeolojisi ve Çevre Çalışmaları Profesörü Harvey Weiss, Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü'nde yaşayan toplumun iklimle mücadelesine yönelik araştırma yapıyor. Kültepe'deki iklim değişikliklerini ve toplumun buna adaptasyonunu araştıran Weiss, bulguların Anadolu'nun tarihini anlamak için önemli olduğunu belirtiyor.

09.08.2024 12:26
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Yale Üniversitesi Yakın Doğu Arkeolojisi ve Çevre Çalışmaları Profesörü Harvey Weiss, Anadolu insanının yazıyla buluştuğu Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü'nde, burada yaşayan toplumun iklimle mücadelesine yönelik araştırma yapıyor.

Kayseri kent merkezinin 20 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü'ndeki arkeolojik kazılar, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nden Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu başkanlığında sürüyor.

Uzun yıllar Suriye'de arkeolojik kazı yapan ve Akad İmparatorluğu'nun sonunu kuraklığın getirdiğine dair çalışmalarıyla bilinen 80 yaşındaki arkeolog Profesör Weiss, bu yılki Kültepe kazılarına katılarak araştırma yapıyor.

Kültepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Kulakoğlu aracılığıyla AA muhabirine açıklamada bulunan Weiss, toplumların iklimle mücadelesini ve iklime uyum sağlaması konusunda çalıştığını, Kültepe'deki iklim değişikliklerini ve toplumun buna adaptasyonunu araştırmak için geldiğini söyledi.

Yaklaşık 300 hektar civarında yerleşime sahip Kültepe'nin çok büyük arkeolojik alan olduğunu belirten Weiss, bu kadar büyük şehirdeki insanların iklim değişikliklerine karşı nasıl bir adaptasyon süreci geçirdiğinin önemine dikkati çekti.

Kültepe'deki gözlemlerini aktaran Weiss, "Kültepe'de günümüzden 4 bin 200 yıl öncesine ait büyük yapıların tamamen yakılıp yıkıldığını ve bunların hemen üstüne daha küçük boyda basit evlerin yapıldığını görüyoruz. 4 bin 200 yıl önce yanmış binalar, o binalardan toplanacak organik malzemeler ve tohumlar analiz edildikten sonra aslında bu seneki çalışmamızın sonucuna ulaşmış olacağız. O dönemde Kültepe'de oturan insanların bu iklim değişikliğine nasıl direndiklerini, bir de bulunan tohumlardan bunların yetiştirilme ortamını, yağışın ya da kuraklığın olup olmadığını anlamaya çalışacağız." diye konuştu.

" Türkiye'nin, Anadolu'nun tarihini anlamak için Kültepe'nin tarihini bilmek gerekiyor"

Suriye'nin Türkiye sınırına yakın bölgesinde arkeolojik kazılar yaptıklarını ve Akad İmparatorluğu'nun sonunu getiren iklim olaylarına ilişkin çalıştıklarını da anlatan Weiss, "Akadlar günümüzden 4 bin 200 yıl öncesinde bugün Irak dediğimiz Mezopotamya coğrafyasına hakim olan bir kuvvetti. Oradaki bütün tarımsal üretimi kontrol edebiliyordu. Bu imparatorluğun Kültepe'ye kadar ki biz bunları daha önceki yazılı belgelerden de biliyoruz, İç Anadolu'ya kadar gelebildiklerini görüyoruz. Nasıl buraya kadar geldiler bunu araştırıyoruz. 4 bin 200 yıl öncesinde yağmura bağımlı tarım yapılan ülkelerde muhakkak ki yağmurun yağmaması sebebiyle kuraklık sebebiyle tarımsal üretimde de bir gerileme olduğu açık." ifadelerini kullandı.

Kültepe'nin yanı sıra etrafındaki köylere de gitme fırsatı bulduğunu ve çok keyif aldığını ifade eden Weiss, "Kültepe'ye geldiğimde anladım ki Türkiye'nin, Anadolu'nun tarihini anlamak için Kültepe'nin tarihini bilmek gerekiyor." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yale Üniversitesi Profesörü Harvey Weiss, Kültepe'de iklim değişikliği araştırması yapıyor - Son Dakika

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