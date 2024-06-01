Yalın, 20. yıl dönümü konserinde hayranlarıyla buluştu - Son Dakika
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Yalın, 20. yıl dönümü konserinde hayranlarıyla buluştu

Yalın, 20. yıl dönümü konserinde hayranlarıyla buluştu

Söz yazarı, besteci ve şarkıcı Yalın, profesyonel müzik kariyerinin 20. yıl dönümü dolayısıyla Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda unutulmaz bir konser verdi. BWO Entertainment ve Dolmabahçe AŞ işbirliğiyle düzenlenen konserde Yalın, yaklaşık 2 saat sahnede kalarak hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Konserde Yalın, kariyerinden kesitlerin yanı sıra sevilen şarkılarını da seslendirdi ve hayranlarıyla duygusal anlar yaşadı.

01.06.2024 09:48
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Söz yazarı, besteci ve şarkıcı Yalın, profesyonel müzik kariyerinin 20. yıl dönümü dolayısıyla Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda konser verdi.

BWO Entertainment ve Dolmabahçe AŞ işbirliğiyle düzenlenen konserde sanatçı, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.

Yalın, sahnede, heyecanlı olduğunu belirterek, "Çok hayalim oldu. Allah bana hep o hayallere ulaşma şansı, fırsatı verdi. Bu hayalime giden yolda çok emek vermiş, çok kıymetli insanlar var. Bir delinin rüyasını gerçekleştiriyorsunuz. İlk duyduğumda bu projeyi 'Bu olmaz, imkansız.' dedim." ifadelerini kullandı.

Kariyerinin ilk stadyum konserini veren şarkıcı, "Bu konser aynı zamanda bir çocuğun rüyası. 4 yaşında bir çocuğun elinden tutuyor gibi düşünün. Bu gece öyle bir gece ve sizlerle beraber yaşlanmak istiyorum." dedi.

Müzik kariyerinden kesitlerin de ekranlarda gösterildiği konserde Yalın, "Küçücüğüm", "Bir Bakmışsın", "Her Şey Sensin", "Anlat Güzel mi Oralar"ın da aralarında yer aldığı şarkılarını seslendirdi.

Kaynak: AA

Beşiktaş, Tüpraş, Yalın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalın, 20. yıl dönümü konserinde hayranlarıyla buluştu - Son Dakika

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