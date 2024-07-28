Yalova Armutlu'da çıkan yangınlar kontrol altına alındı - Son Dakika
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Yalova Armutlu'da çıkan yangınlar kontrol altına alındı

Yalova Armutlu\'da çıkan yangınlar kontrol altına alındı

Yalova'nın Armutlu ilçesindeki iki noktada çıkan yangınlar, havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 2 helikopter, 10 arazöz, 2 su ikmal aracı, 3 itfaiye aracıyla müdahale edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalede bulunduğu yangınlar kontrol altına alındı. Bölgedeki çalışmalar devam ediyor.

28.07.2024 21:15
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Yalova'nın Armutlu ilçesindeki iki noktada çıkan yangınlar, havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı.

Kapaklı ve Keçikayalıkları'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına 2 helikopter, 10 arazöz, 2 su ikmal aracı, 3 itfaiye aracıyla müdahale edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalede bulunduğu yangınlar kontrol altına alındı.

Bölgedeki çalışmalar devam ediyor.

-"Ekiplerimiz canını dişine takarak yangını bertaraf etmesini bildi"

Armutlu Kaymakamı Yusuf Melikşah Aydın, AA muhabirine, ihbar üzerine Koyundere mevkisinde başlayan yangına ekiplerin kısa sürede müdahale ettiğini söyledi.

Ekiplerin 16.00'da yangın bölgesine geldiği sırada 16.20'de de Fıstıklı ile Kapaklı köyleri sınırında başka bir yangının olduğu bilgisinin ulaştığını aktaran Aydın, şöyle konuştu:

"Oraya da ekiplerimiz sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle yangının bir anda sıçramalarla dört farklı noktada devam ettiğini gördük. Bu bahsettiğimiz mevkideki ormanlık alan 150 hektarlık bir alan. Çok şükür ekiplerimiz 18.00 sularında yangını ciddi bir hasar vermeden yaklaşık 2-3 hektarlık hasarla kapattık."

Yerleşim yeri ve tatil köyüne yakın noktadaki yangına büyük gayretle müdahalede bulunan ekiplere teşekkür eden Aydın, "Tatil köyünün 300 metre kadar yakınına gelmişti. Ekiplerimiz, canla başla, canını dişine takarak yangını burada da bertaraf etmesini bildi. Hepsine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"İki yerde de sabaha kadar soğutma çalışması devam edecek"

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, Yalova Orman Müdürlüğü, AFAD, itfaiye, jandarma ve emniyet TOMA'ları, Armutlu Belediyesi ve Bursa, Kocaeli ile Bilecik'ten de desteğe gelen yaklaşık 600 personele teşekkür eden Aydın, şunları kaydetti:

"Bursa'dan gelen 2 helikopterimiz işimizi çok kolaylaştırdı. Fıstıklı-Kapaklı sınırındaki yangında, buradaki kadar büyümeden çok şükür onu da bertaraf ettik. Orada da soğutma çalışması devam ediyor. Söndürme tamamen bitti ve her iki yerde gece saatleri de soğutma çalışması devam edecek. Bahsettiğimiz saat aralıklarında kolay gibi geliyor ama 16.00'da başlayan bir yangını 18.00'de söndürmek, bu kadar ekiple muazzam bir başarı."

Güvenlik güçlerinin yangının çıkış nedenini araştırdığını belirten Aydın, "Zaten insan kaynaklı olduğu üzerinde duruyoruz. Sabotaj olma ihtimali üzerinde de duracaktır arkadaşlarımız. Bununla ilgili süreç devam ediyor çünkü aynı zaman diliminde farklı noktalarda çıkmış bir yangın. Koyundere mevkisinde de 4 farklı noktada kopuk kopuk yangınlar olması da bir sıçrama mı? Sabotaj mı? Bunun üzerinde de duracağız. Elimizdeki veri kısıtlı ama bunu değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan yangınla ilgili Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Helikopter, İtfaiye, Armutlu, Yalova, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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