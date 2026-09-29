Yalova-Bursa yolunda minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Yalova-Bursa yolunda minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yalova-Bursa kara yolu Orhangazi istikametinde Kirazlı sapağında otomobil ile minibüs çarpıştı; minibüs refüjü aşarak ağaca çarptı. Otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yalova'da otomobille minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.
Yalova- Bursa kara yolu Orhangazi istikametinde seyreden Naim Arslan idaresindeki otomobil, Kirazlı sapağında, sürücüsü öğrenilemeyen 34 PAY 575 plakalı minibüsle çarpıştı. Minibüs, çarpışmanın şiddetiyle refüjü aşarak ağaca çarptı.
Otomobil sürücüsü Arslan, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?