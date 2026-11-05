Yalova Çınarcık'ta baba ve kızına darp davasında sanığın adli kontrolü sürüyor - Son Dakika
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Yalova Çınarcık'ta baba ve kızına darp davasında sanığın adli kontrolü sürüyor

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Yalova Çınarcık'ta baba ve kucağındaki kızına darp iddiasıyla açılan davada tutuksuz sanığın adli kontrolü devam etti. Yalova 2. Asliye Ceza Mahkemesi çevre binaların kamera kayıtlarının toplanmasına ve babanın Adli Tıp'a sevkine karar vererek duruşmayı 25 Mart 2027'ye erteledi.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde baba ile kucağındaki kızını darbettiği öne sürülen tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

Yalova 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci duruşmasına, önceki celsede adli kontrol şartıyla serbest bırakılan tutuksuz sanık Ş.E. ile taraf avukatları katıldı.

Hakimin söz verdiği sanık Ş.E, önceki savunmalarını tekrarlayıp beraatini talep etti. Sanık avukatları da müvekkilleri hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını istedi.

Duruşmada söz alan baba Muhammet Baca, daha önce dinlenen jandarma personelinin bahsettiği kamera kayıtlarının dosyaya eklenmesini talep etti. Olayı gördüğünü belirttiği tanıklardan birinin mahalleden taşındığını ifade eden Baca, bu kişinin bulunup bulunmadığının araştırılmasını istedi.

Baca, ayrıca olay sırasında yanında bulunan 12 yaşındaki çocuğunun tanık olarak dinlenmesini talep etti.

Baca'nın avukatı Derya Ateş de dosyada şu aşamada yalnızca müvekkiline ait araç kamerası görüntülerinin bulunduğunu belirterek, olayın aydınlatılması amacıyla çevredeki diğer binalara ait güvenlik kamerası kayıtlarının da dosyaya kazandırılmasını istedi.

Ateş, olayın hukuki niteliğinin kasten öldürmeye teşebbüs kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunarak dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesini talep etti.

Hakim, tutuksuz sanık hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verdi. Olayın yaşandığı bölgedeki kamera kayıtlarının temin edilmesi için Esenköy Jandarma Komutanlığına müzekkere yazılmasına hükmeden hakim, Muhammet Baca'nın yaralanmalarının hayati tehlike oluşturup oluşturmadığının belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumuna sevk edilmesine karar verdi.

Hakim, duruşmayı 25 Mart 2027'ye erteledi.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde baba ve kızının, komşusu tarafından darbedildiği öne sürülen olayla ilgili gözaltına alınan Ş.E. tutuklanmıştı. Darbedildiği öne sürülen 14 aylık M.İ.B, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından saldırıyla ilgili hazırlanan iddianamede, şüpheli Ş.E. hakkında toplam 36 yıla kadar hapis talebinde bulunulmuştu. Tutuklu sanık, 11 Haziran'da yurt dışı yasağı ve haftada iki gün imzaya gitmesi şartıyla tahliye edilmişti.

Kaynak: AA
Asliye Ceza MahkemesiAdli TıpÇınarcık3. SayfaYalovaGüncelSon Dakika

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