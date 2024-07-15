Yalova Çınarcık'ta Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yalova Çınarcık'ta Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması

Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Yamaç Paraşütü Marmara Bölgesi Hedef Yarışması, Yalova Çınarcık'ta gerçekleştirildi. 2 gün süren yarışmaya 5 kulüp ve 40 pilot sporcu katıldı. Yarışmanın sonunda dereceye giren sporcular, ödül töreniyle ödüllerini aldı.

15.07.2024 10:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova Çınarcık'ta gökyüzü yamaç paraşütleri ile şenlendi. Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından 12-14 Temmuz 2024 tarihlerinde Marmara Bölgesi Hedef Yarışması Yalova Çınarcık'ta yapıldı.

Türkiye Yamaç Paraşütü Marmara Bölgesi Hedef Yarışması Yalova Çınarcık'ta yapıldı. Çınarcık Teşvikiye semalarında yamaç paraşütü pilotları onlarca metre yükseklikten yaklaşık 3 kilometre ötedeki hedefe konmak için yarıştı.

2 gün süren yarışta Türkiye genelinden 5 kulüp ve 40 pilot sporcu katıldı.

Yarışmanın son günün dereceye giren yamaç paraşütü sporcularının ödül töreni Çınarcık Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle takdim edildi.

Yamaç Paraşütü Marmara Bölgesi Hedef Yarışması ödül törenine Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya, Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt, Teşvikiye Belediye Başkanı Mustafa Nurten, YAHAK Dernek Başkanı Nuri BAŞ katılarak, dereceye giren sporculara madalyalarını takdim etti.

Kaynak: AA

Marmara Bölgesi, Çınarcık, Türkiye, Yalova, Pilot, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalova Çınarcık'ta Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:14 Ankara ile Şam arasındaki normalleşme adımları İsrail’in uykularını kaçırdı: Karşı cephe güçleniyor Ankara ile Şam arasındaki normalleşme adımları İsrail'in uykularını kaçırdı: Karşı cephe güçleniyor
10:10 Bursa’da Kupa Finali İzleyicisi Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti Bursa'da Kupa Finali İzleyicisi Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti
10:06 CHP lideri Özgür Özel, 15 Temmuz gecesini anlattı Kılıçdaroğlu detayı hayli enteresan CHP lideri Özgür Özel, 15 Temmuz gecesini anlattı! Kılıçdaroğlu detayı hayli enteresan
09:16 Trump suikast girişimi sonrası ilk röportajını verdi: Ölmüş olmam gerekiyordu Trump suikast girişimi sonrası ilk röportajını verdi: Ölmüş olmam gerekiyordu
08:08 Türkiye’nin en karanlık ve uzun gecesi 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti Türkiye'nin en karanlık ve uzun gecesi! 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti
10:56 Ayşe Ateş, eşi Sinan Ateş’in dövdürdüğü gazetecilerden özür diledi Ayşe Ateş, eşi Sinan Ateş'in dövdürdüğü gazetecilerden özür diledi
10:49 Maça devam edemedi İşte Copa America finalinde sakatlanan Messi’nin ayağının son hali Maça devam edemedi! İşte Copa America finalinde sakatlanan Messi'nin ayağının son hali
10:39 Gözde Seda Altuner, Sandık Kokusu dizisinin kadrosuna katıldı Gözde Seda Altuner, Sandık Kokusu dizisinin kadrosuna katıldı
09:56 Laneti devam ediyor Harry Kane yine kupa kazanamadı Laneti devam ediyor! Harry Kane yine kupa kazanamadı
09:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 Temmuz mesajı dijital gösterim ekranında yayımlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz mesajı dijital gösterim ekranında yayımlandı
09:35 Yılmaz Morgül’den sokak köpeklerinin uyutulmasına tepki: Beni de uyutun Yılmaz Morgül'den sokak köpeklerinin uyutulmasına tepki: Beni de uyutun
09:35 Hepsi aynı noktaya dikkat çekti Süper Lig’in devlerinden 15 Temmuz mesajı Hepsi aynı noktaya dikkat çekti! Süper Lig'in devlerinden 15 Temmuz mesajı
09:21 Muhtarlık seçiminde başlayan tartışma kanlı bitti Tüfekle vurulan 2 kardeş öldü, 2 kişi yaralandı Muhtarlık seçiminde başlayan tartışma kanlı bitti! Tüfekle vurulan 2 kardeş öldü, 2 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2024 11:11:43. #1.13#
SON DAKİKA: Yalova Çınarcık'ta Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement