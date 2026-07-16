Yalova'da 15 Temmuz Anma Etkinlikleri - Son Dakika
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Yalova'da 15 Temmuz Anma Etkinlikleri

16.07.2026 05:16
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Yalova'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri düzenlendi.

YALOVA'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş ve anma etkinlikleri düzenlendi. Programda konuşan Yalova Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta, "15 Temmuz sadece bir darbe girişiminin engellendiği tarih değil aynı zamanda milletimizin birlik ve beraberlik ruhuyla yazdığı büyük demokrasi zaferidir" dedi.

Yalova Valiliği koordinesinde düzenlenen, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, bayrak yürüyüşü ile başladı. Deprem Anıtı'ndan başlayıp, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren yürüyüşe Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Yalova Üniversitesi Rektörü Mehmet Bahçekapılı, AK Parti Yalova İl Başkanı Umut Güçlü ile ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Mehter takımının marşları eşliğinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'na kadar devam eden yürüyüşün ardından düzenlenen tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Tören, 00.13'de tüm camilerde selaların okunması ile sona erdi.

'15 TEMMUZ MİLLETİMİZİN BİRLİK VE BERABERLİK RUHUYLA YAZDIĞI BÜYÜK DEMOKRASİ ZAFERİDİR'

Programda konuşan Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, "FETÖ yıllar boyunca devletimizin kurumlarına ve kahraman ordumuzun içerisine sinsice sızarak gerçekleştirmeye çalıştığı bu ihanet kalkışması milletimizin canı pahasına koyduğu eşsiz direnişle bozguna uğratılmıştır. O gece kadın, erkek, genç, yaşlı demeden milyonlarca vatandaşımız meydanlara çıkarak demokrasisine, bağımsızlığına ve geleceğine sahip çıkmış, millet iradesinin üzerinde hiçbir gücün bulunmadığını tüm dünyaya ilan etmiştir. 15 Temmuz 2016 gecesi milletimizin istikbaline demokrasisine ve milli iradesine kasteden darbe girişimi milletimizin sarsılmaz iradesi devletimizin kararlı duruşu tarihi mücadele sayesinde bertaraf edilmiştir. 15 Temmuz sadece bir darbe girişiminin engellendiği tarih değil aynı zamanda milletimizin birlik ve beraberlik ruhuyla yazdığı büyük demokrasi zaferidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Yalova'da 15 Temmuz Anma Etkinlikleri - Son Dakika

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