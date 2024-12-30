Yalova'da ormanlık alanda mahsur kalan 3 kişi ekiplerce kurtarıldı.
Yalova'nın Güneyköy ve Bursa Orhangazi ilçesi arasında bulunan Hamzalı köyü sınırındaki dağlık ve ormanlık alanda yolu karıştıran 3 kişinin aracı çamura saplandı.
Mahsur kalan 3 kişi jandarmayı arayarak yardım istedi.
Olay yerine Yalova İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipler sevk edilirken, uzun çalışmalar sonucunda mahsur kalanların yerleri tespit edildi.
Köyden gelen traktörle araçları bulunduğu yerden çıkarılan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Yalova'da 3 Kişi Mahsur Kaldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?