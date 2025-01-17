Yalova\'da 8 Göçmen Kaçakçısı Tutuklandı

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Yalova'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 8 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Yalova Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği (KİBA) ekipleri, Çiftlikköy ilçesi Taşköprü beldesinde bulunan Ro-Ro Gümrük Limanı üzerinden göçmen kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Yalova, Ankara, İstanbul ve Gaziantep'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda V.P, K.İ, E.Ç, S.B, İ.T, İ.I, M.B, E.K. ve S.K. gözaltına alındı.

Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 152 fişek, şarjör, dürbün ve 5 cep telefonu ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklandı, M.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.