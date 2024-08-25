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Yalova'da acemi balıkçının oltasına balık yerine martı takıldı

YALOVA - Yalova sahilinde arkadaşları ile balık tutmaya giden acemi balıkçının oltasına balık yerine martı takıldı.

Yalova Şiir Yolu üzerinde balık tutan bir vatandaş oltasını Marmara Denizi'ne doğru attı. Oltasına balık beklerken martı takılan amatör balıkçı, arkadaşlarının alay konusu oldu. Balıkçı oltaya takılan martıyı yavaş yavaş kıyıya çekti. Daha sonra ise martı oltandan kurtarılarak serbest bırakıldı.