Yalova'da Fotoğraf Çekme İddiası Kavga Çıkardı
15.04.2026 16:49
Yalova'da bir kadın, Y.A.'nın fotoğrafını çektiğini iddia etti; kalabalık Y.A.'yı darbetti.

Yalova'da yolda yürüyen bir kadının fotoğrafını çektiği iddia edilen Y.A., çevredekiler tarafından darbedildi. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

KADIN BİR ANDA BAĞIRDI

Barış Sokak'ta meydana gelen olayda; yolda yürüyen bir kadın, arkasından gelen Y.A.'nın kendisinin fotoğrafını çektiği söyleyip, bağırdı. 

KALABALIK TARAFINDAN DARBEDİLDİ

Bunun üzerine çevredekiler, Y.A.'yı kovalamaya başladı. Kalabalık, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda yakaladıkları Y.A.'yı darbederken, bölgeye olay yerine polis ekipleri sevk edildi. 

DÖVÜLÜRKEN FOTOĞRAFLARI SİLDİ İDDİASI

Polis, kalabalığın elinden kurtardığı Y.A.'yı gözaltına aldı. Y.A.'nın darbedildiği sırada telefonundaki görüntüleri silmeye çalıştığı öne sürülürken, ilk incelemede; kadına ait bir fotoğraf bulunmadığı öğrenildi. 

ŞİKAYETÇİ OLDU

Kadın şikayetçi olurken, yaralanan Y.A. Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki tedavisi sonrası Y.A. İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 

O ANLAR KAMERADA

Diğer yandan Y.A.'nın kalabalık tarafından darbedildiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

