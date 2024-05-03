Yalova'da Geleneksel Çocuk Oyunları Yarışmaları Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yalova'da Geleneksel Çocuk Oyunları Yarışmaları Düzenlendi

Yalova\'da Geleneksel Çocuk Oyunları Yarışmaları Düzenlendi

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, Yalova Eğitimi Geliştirme Stratejisi (YEGES) kapsamında düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları Yarışmaları, büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Okullardan belirlenen takımların mücadele ettiği yarışmalarda, öğrenciler takımlarını desteklemek için coşkulu tezahüratlar yaptı. Yarışmaların amacı, çocukları dijital bağımlılıktan kurtarmak ve geleneksel oyunları gelecek nesillere aktarmaktı. Yarışmalarda birinci sınıflarda Gülkent İlkokulu, ikinci sınıflarda Çınarcık İlkokulu, üçüncü sınıflarda Teşvikiye Cumhuriyet İlkokulu, dördüncü sınıflarda ise Gülkent İlkokulu birinci oldu.

03.05.2024 16:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, Geleneksel Çocuk Oyunları Yarışmaları düzenlendi.

Yalova Eğitimi Geliştirme Stratejisi (YEGES) kapsamında okullardan belirlenen takımlar, Çınarcık Spor Salonu'nda birbirleriyle mücadele etti.

Çekişmeli geçen yarışmalarda takımlarını yalnız bırakmayan öğrenciler, coşkulu tezahüratlarla onları destekledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Karabacak, yaptığı konuşmada, bu yarışmalarla çocukların dijital bağımlılıktan kurtarılmasını ve geleneksel oyunların gelecek nesillere aktarılmasını amaçladıklarını bildirdi.

Yarışmalarda birinci sınıflarda Gülkent İlkokulu, ikinci sınıflarda Çınarcık İlkokulu, üçüncü sınıflarda Teşvikiye Cumhuriyet İlkokulu, dördüncü sınıflarda ise Gülkent İlkokulu birinci oldu.

Kaynak: AA

Çınarcık, Yalova, Çocuk, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalova'da Geleneksel Çocuk Oyunları Yarışmaları Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:38 Ali Koç’tan TFF Başkanı Büyükekşi’ye FETÖ suçlaması: 2 telefonunuzdan da ByLock çıktı Ali Koç'tan TFF Başkanı Büyükekşi'ye FETÖ suçlaması: 2 telefonunuzdan da ByLock çıktı
15:09 Fahiş fiyat artırıp stok yapanların cezaları artırılıyor Teklif TBMM’de Fahiş fiyat artırıp stok yapanların cezaları artırılıyor! Teklif TBMM'de
14:55 CHP lideri Özel’den boş koltuk yorumu: Sorun iadeiziyaret adımıyla çözüldü CHP lideri Özel'den boş koltuk yorumu: Sorun iadeiziyaret adımıyla çözüldü
14:32 Erdoğan’dan Özel görüşmesiyle ilgili ilk yorum: Türkiye’nin buna ihtiyacı vardı, ilk fırsatta ben de kendilerini ziyaret edeceğim Erdoğan'dan Özel görüşmesiyle ilgili ilk yorum: Türkiye'nin buna ihtiyacı vardı, ilk fırsatta ben de kendilerini ziyaret edeceğim
12:50 Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu
16:23 Hatayspor’da Volkan Demirel dönemi sona erdi Hatayspor'da Volkan Demirel dönemi sona erdi
16:12 Ali Koç, Mehmet Büyükekşi’yi canlı yayında fena bombaladı: Arkanızdan sövüyorlar Ali Koç, Mehmet Büyükekşi'yi canlı yayında fena bombaladı: Arkanızdan sövüyorlar
15:46 Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe polis aracına çarptı Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe polis aracına çarptı
15:42 Polis kalkanını tekmeleyen fenomen gözaltında Vatandaş hayır simidi dağıttı Polis kalkanını tekmeleyen fenomen gözaltında! Vatandaş hayır simidi dağıttı
14:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 9,5 milyar dolarlık ticaret hacmini yok farz edip İsrail ile ticareti kapattık Cumhurbaşkanı Erdoğan: 9,5 milyar dolarlık ticaret hacmini yok farz edip İsrail ile ticareti kapattık
14:15 1 Mayıs’ta polise damacanayla vuran kadın da gözaltına alındı 1 Mayıs'ta polise damacanayla vuran kadın da gözaltına alındı
14:00 Araca alınmayan yolcu, İETT şoförüne kurşun yağdırdı Araca alınmayan yolcu, İETT şoförüne kurşun yağdırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 16:48:17. #1.13#
SON DAKİKA: Yalova'da Geleneksel Çocuk Oyunları Yarışmaları Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement