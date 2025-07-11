YALOVA'da çocuk parkındaki güvenlik kameraları, direğe tırmanan kişi tarafından tahrip edildi. O anlar, kameraya yansıdı.
Olay, 6 Temmuz saat 01.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan bir çocuk parkında meydana geldi. Parka gelip, bir süre vakit geçiren 4 kişiden biri, burada direğe tırmanıp güvenliği arttırmak için konulan güvenlik kamerasına zarar verdi. Şüphelinin direkten kayıp inerek kaçtığı anlar kameraya yansıdı.
Belediye ekipleri, yeniden montajları yapılan ve aktif hale getirilen kameralara zarar veren şüphelileri görüntülerden tespit edip, şikayetçi oldu. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › YALOVA'da Güvenlik Kameralarına Tahrip - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?