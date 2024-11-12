Yalova\'da Hükümlü Yakalandı

Yalova'da, işlediği suç nedeniyle kesinleşmiş 46 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla birden fazla kişi tarafından silahla yağma" suçundan 46 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari C.Ş'yi ikametinde yakaladı.
Emniyette işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.
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