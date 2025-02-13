Yalova\'da İtfaiye Eri Babanın Çocuğunu Kurtarma Anları

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YALOVA'da, evinde oyun oynadığı sırada kendisini odaya kilitleyen 4 yaşındaki Selim Koşar, itfaiye eri olan babası tarafından kurtarıldı. Baba Koşar, "İtfaiye eri olarak ilk defa kendi çocuğumu kurtarmak için çalıştım" derken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, saat 22.00 sıralarında Çiftlikköy ilçesinde meydana geldi. Evinde oyun oynayan Selim Koşar, kendisini odaya kilitledi. Annesinin durumu bildirmesi üzerine eve gelen itfaiye eri olan baba Selçuk Koşar, terasa çıktı. Oğlunun odasındaki pencereyi aralayan baba, önce çocuğunu sakinleştirdi, ardından anahtarı vermesini istedi. Anahtarı alarak odanın kilidini açan Koşar, ardından oğluna sarıldı. Koşar, "İtfaiye eri olarak ilk defa kendi çocuğumu kurtarmak için çalıştım" derken, o anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.