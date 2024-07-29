Yalova\'da Karadeniz Şenlikleri Büyük İlgi Gördü

Güncel

Yalova'nın Çınarcık ilçesi Hasanbaba Mesire Alanında Karadeniz Şenlikleri düzenlendi.

Çınarcık Genç Karadenizliler Derneğinin bu yıl 4'üncüsünü düzenlediği Geleneksel Karadeniz Şenlikleri'ne vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. 2 gün süren şenlikte yerel sanatçılar sahne aldı.

Şenlikte Karadeniz yöresi sanatçılarının seslendirdiği şarkılar eşliğinde halk oyunları ve horon gösterileri yapıldı. Şenlikte, ayrıca yöresel el sanatları ve yöresel gıda ürünlerinin de satışı gerçekleştirildi.

Çınarcık Genç Karadenizliler Derneği Başkanı Murat Bayraktar'ın açılış konuşmasının ardından, CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan, Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt, Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürü Ziya Karatekin birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından dernek başkanı Murat Bayraktar katılanlara hediyeler verdi.