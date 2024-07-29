Yalova'da Karadeniz Şenlikleri Büyük İlgi Gördü - Son Dakika
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Yalova'da Karadeniz Şenlikleri Büyük İlgi Gördü

Yalova\'da Karadeniz Şenlikleri Büyük İlgi Gördü

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bulunan Hasanbaba Mesire Alanı'nda düzenlenen Geleneksel Karadeniz Şenlikleri, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. 2 gün süren şenlikte yerel sanatçılar sahne aldı ve Karadeniz yöresine ait şarkılar eşliğinde halk oyunları ve horon gösterileri yapıldı. Ayrıca, yöresel el sanatları ve gıda ürünleri de sergilendi. Şenlikte yapılan açılış konuşmalarının ardından katılımcılara hediyeler verildi.

29.07.2024 10:19
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Yalova'nın Çınarcık ilçesi Hasanbaba Mesire Alanında Karadeniz Şenlikleri düzenlendi.

Çınarcık Genç Karadenizliler Derneğinin bu yıl 4'üncüsünü düzenlediği Geleneksel Karadeniz Şenlikleri'ne vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. 2 gün süren şenlikte yerel sanatçılar sahne aldı.

Şenlikte Karadeniz yöresi sanatçılarının seslendirdiği şarkılar eşliğinde halk oyunları ve horon gösterileri yapıldı. Şenlikte, ayrıca yöresel el sanatları ve yöresel gıda ürünlerinin de satışı gerçekleştirildi.

Çınarcık Genç Karadenizliler Derneği Başkanı Murat Bayraktar'ın açılış konuşmasının ardından, CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan, Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt, Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürü Ziya Karatekin birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından dernek başkanı Murat Bayraktar katılanlara hediyeler verdi.

Kaynak: AA

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