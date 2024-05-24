Yalova\'da kayalıklardan düşerek öldürülen kadının ölümüyle ilgili soruşturma, Gaziantep\'teki bir dava dosyasının etkisiyle ilerliyor

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Yalova'nın Altınova ilçesinde 16 ay önce kayalıklardan eşi tarafından itilerek öldürüldüğü öne sürülen kadının ölümü hakkındaki soruşturmaya, jandarma bünyesinde oluşturulan özel ekip ve Gaziantep'te 2020 yılında 4. kattan düşerek hayatını kaybeden 17 yaşındaki Duygu Delen'le ilgili dava dosyasındaki bilirkişi heyetinin titiz çalışmaları yön verdi.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca ilçeye bağlı Soğuksu köyü Ballıkaya mevkisinde 24 Ocak 2023'te kayalıktan düşen Semiha S'nin ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı tarafından olay yeri inceleme, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), asayiş ile kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüklerindeki bazı görevlilerden özel ekip kuruldu.

Ekibin yaptığı araştırmada, tutuklanan cinayet zanlısı E.N.S'nin (41) ilk ifadesinde eşinin düştüğü yer ile cesedinin bulunduğu alan arasındaki mesafe konusunda çelişkili ifade verdiği ortaya çıktı.

Ayrıca E.N.S'nin mutlu bir evliliklerinin bulunduğu, çocuk sahibi olmak istediklerine yönelik beyanlarının, cep telefonundaki mesajları, Semiha S'nin ailesi ve arkadaşlarının ifadeleriyle çeliştiği belirlendi.

Zanlının, karısının cenazesinin götürüldüğü hastane ve Bursa'nın Orhangazi ilçesinde defnedilmesi sırasında kullandığı "Yükseklik korkusu vardı." ifadesi de yine kadının ailesi ve arkadaşları tarafından yalanlandı.

Doğum yeri Almanya olan zanlının olay günü alınan ilk ifadesinin ardından geçen yıl mart ayında tekrar ifadesine başvuruldu. Şüphelinin, oturma izninin iptal olmaması için Almanya'ya gitmesi gerektiğini söylemesi üzerine de geçen sene mayısta kaçma ihtimaline karşı savcılığın talebiyle sevk edildiği hakimlikçe yurt dışı çıkış yasağı konuldu.

Savcılıktan alınan izinle 3 ay teknik takip yapan özel ekip, 15 ay süresince E.N.S'yi izleyerek delil toplamaya çalıştı.

Kabanında ve çizmesinde yuvarlanma, sürüklenme emaresine rastlanmadı

Dosyadaki şüpheleri kesinleştirmek için Gaziantep'te 13 Ağustos 2020'de 5 katlı apartmanın 4. katından düşerek hayatını kaybeden Duygu Delen'in dosyasını inceleyen savcılık, bilirkişi heyetindeki adli tıp uzmanı, yüksek fizik mühendisi ve olay yeri inceleme uzmanını bu soruşturmada görevlendirdi.

Olay yerinde birçok kez inceleme yapan heyet, E.N.S'nin, karısının yaklaşık 1 metrelik düz alandan düştüğünü iddia ettiği yer ile cesedinin bulunduğu alan arasındaki mesafenin fazla olmasını çelişkili bulundu.

Bilirkişi heyeti, kadının olay günü üzerindeki kaşe kaban ile deri çizmesinde yuvarlanma, sürüklenme gibi bir emarenin bulunmadığı, düşmeden önce bulunduğu yaklaşık 1 metrelik zeminden ancak koşarak atlamasıyla bunun olabileceği ya da arkası dönükken önden alabileceği bir itme kuvvetiyle gerçekleşebileceği sonucuna vardı.

Özel ekip, E.N.S'nin olaydan bir gün önce Siirt'te yaşanan yüksekten düşme haberini cep telefonundan okuduğunu ortaya çıkardı.

Bir firmada tercümanlık yapan şüphelinin 2022 yılında evlendiği Semiha S'yi akraba olan ailelerinin boşanmalarına sıcak bakmayacak olması ve farklı bir hayat kurma düşüncesi nedeniyle öldürdüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

Olay

Semiha S, 24 Ocak 2023'te eşiyle gittiği Altınova ilçesi Soğuksu köyü Ballıkaya mevkisinde fotoğraf çekmek için çıktığı yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki kayalıktan düşerek hayatını kaybetmiş, cenazesi ertesi gün ailesinin yaşadığı Bursa'nın Orhangazi ilçesi Hamzalı Mahallesi'nde toprağa verilmişti. Kadının eşi E.N.S, yürütülen soruşturma kapsamında, eşini iterek ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınarak 15 Mayıs'ta tutuklanmıştı.

Gaziantep'te 13 Ağustos 2020'de Batıkent Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 4'üncü katından bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kişinin 17 yaşındaki Duygu Delen olduğu belirlenmişti. Evde bulunan Mehmet K. (20) tutuklanmıştı. Mehmet K. hakkında "çocuğun kasten öldürülmesi" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "hakaret" ve "konutta yağma" suçlarından çeşitli oranlarda ceza istemiyle açılan davada mahkeme keşif kararı vermiş ve olay yeri inceleme uzmanı, fizik mühendisi, adli tıp uzmanı ve bilgisayar teknolojisi uzmanından oluşan heyet, 19 Mart'ta olayın meydana geldiği sanık Mehmet K'nin evinde keşif yapmıştı. İki yıl önceki karar duruşmasında, sanığa "çocuğu kasten öldürme" ve "cinsel istismar" suçundan beraat, "konutta yağma" suçundan 10 yıl hapis cezası verilmiş, "hakaret" suçundan verilen 1800 lira para cezası ise ertelenmişti.