Yalova'da Kaza: İki Yaya Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Yalova'da Kaza: İki Yaya Hayatını Kaybetti

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Yalova'da alkollü olduğu iddia edilen iki yaya, minibüsle çarpışarak yaşamını yitirdi.

27.09.2024 20:59
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YALOVA'da, yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Bayram (63) ile arkadaşı Mustafa Macit'e (53) çarparak ölümüne neden olan minibüs sürücüsü S.C. (30), sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı. Görgü tanıkları ölen 2 yayanın alkollü olduğunu iddia ederken, sürücü S.C.'nin de ifadesinde, "Alkollü olduklarından ve kendilerini direkt yola atmalarından dolayı ani fren yaptım. Çarptıktan sonra ilk müdahaleyi kendim yaptım" dediği öğrenildi.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Yalova- İzmit karayolunda meydana geldi. İzmit istikametine seyir halinde olan S.C. yönetimindeki 77 ADD 282 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Bayram ile Mustafa Macit'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle karşı şeride savrulan yayalardan Mustafa Macit'e, plakası belirlenmeyen başka bir araç daha çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Mustafa Bayram ile Mustafa Macit'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olası bir kazaya karşılık çevrede güvenlik önlemi alırken, cenazeler savcının incelemesinin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

'KENDİLERİNİ BİRDEN YOLA ATTILAR, İLK MÜDAHALEYİ KENDİM YAPTIM'

Polisin ifadesine başvurduğu görgü tanıklarının Bayram ile Macit'in alkollü olduklarını ve kendilerini aniden yola attıklarını söylediği öğrenilirken, gözaltına alınan ve sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan minibüs sürücüsü S.C.'nin de ifadesinde, "Alkollü olduklarından ve kendilerini direkt yola atmalarından dolayı ani fren yaptım. Çarptıktan sonra ilk müdahaleyi kendim yaptım. Ambulansı çağırdım. Çok üzgünüm. Hiçbir suçum yoktur. Hız limitim de normaldi. Karanlık bir yol ve kendilerini birden yola attılar. Daha önce hiçbir trafik cezası bile almadım. Keşke böyle olmasaydı" dediği belirtildi.

Öte yandan, kazaya karışan diğer aracın tespiti ve sürücüsünün yakalanması için çalışma sürüyor.

Yalova\'da Kaza: İki Yaya Hayatını Kaybetti
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Yalova'da Kaza: İki Yaya Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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