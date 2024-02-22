Yalova'da Kumar Oynatan İşletmelere Para Cezası - Son Dakika
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Yalova'da Kumar Oynatan İşletmelere Para Cezası

Yalova\'da Kumar Oynatan İşletmelere Para Cezası

Yalova'da polisin yaptığı denetimlerde kumar oynatıldığı belirlenen 3 işletmedeki 13 kişiye 83 bin 525 lira para cezası verildi. İşletme sahipleri hakkında adli işlem gerçekleştirilirken, kumar oynayan kişilere para cezası kesildi. Kumar sırasında kullanılan para muhafaza altına alınırken, işletmeler geçici süreyle kapatıldı.

22.02.2024 15:12  Güncelleme: 15:13
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Yalova'da polisin yaptığı denetimlerde kumar oynatıldığı belirlenen 3 işletmedeki 13 kişiye 83 bin 525 lira para cezası verildi.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde yaptığı denetimlerde toplam 3 işletmede kumar oynandığı tespit etti.

İşletme sahipleri hakkında "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem gerçekleştirilirken, kumar oynadıkları belirlenen 13 kişiye 83 bin 525 lira para cezası kesildi.

Kumar sırasında kullanılan 19 bin 300 liranın muhafaza altına alınarak mülkiyetinin kamuya geçirilirken, kumar oynatan işletmelerin ise geçici süreyle kapatıldığı belirtildi.

Kaynak: AA

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