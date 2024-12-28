Yalova'da Sollama Attempti Kazaya Neden Oluyordu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yalova'da Sollama Attempti Kazaya Neden Oluyordu

Yalova\'da Sollama Attempti Kazaya Neden Oluyordu

Yalova'da otomobil sürücüsü, diğer araçları sollamaya çalışırken kontrolden çıkarak başka bir aracın önüne kırdı. Kazadan kıl payı kurtulan sürücü, olay anını cep telefonuyla kaydetti. Polis, o sürücü hakkında işlem başlattı.

28.12.2024 17:50  Güncelleme: 17:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YALOVA'da seyir halindeki otomobilin sürücüsü, diğer araçları sollamaya çalıştığı sırada hız yapıp başka aracın önüne kırdı. Kazadan kıl payı kurtulan sürücü, başka aracın sürücüsü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, sabah saatlerinde, Bursa yolu mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, 06 ABE 189 plakalı aracın sürücüsü, önündeki araçlara selektör yapıp sollamaya çalıştı. Bir aracı sollamaya çalışırken önüne kırarak, kazanın eşiğinden döndü. 45 AOL 889 plakalı otomobilin önüne de kırarak zor durumda bırakan aracı, başka bir sürücü de cep telefonuyla kayda aldı. Sürücüler korna çalıp tepki gösterirken; tedirginliğe neden olan kişi, otomobiliyle bir süre sonra uzaklaştı. Öte yandan, polis ekipleri tarafından söz konusu aracın sürücüsüne yönelik işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Güvenlik, Otomobil, 3-sayfa, Yalova, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalova'da Sollama Attempti Kazaya Neden Oluyordu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:10 DEM Parti’den Öcalan görüşmesi sonrası ilk açıklama DEM Parti'den Öcalan görüşmesi sonrası ilk açıklama
10:40 Havalimanına sert iniş yapan yolcu uçağı alev aldı Havalimanına sert iniş yapan yolcu uçağı alev aldı
10:12 Çin’in 6. nesil savaş uçağı, atmosferi aşıp uzaya çıkabiliyor Çin'in 6. nesil savaş uçağı, atmosferi aşıp uzaya çıkabiliyor
09:46 Narin davasında karar okunurken sanıklardan çıt çıkmaması dikkat çekti Narin davasında karar okunurken sanıklardan çıt çıkmaması dikkat çekti
07:12 Güney Kore’de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı 122 kişi hayatını kaybetti Güney Kore'de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı! 122 kişi hayatını kaybetti
10:59 Yeni yıl için plastik poşet fiyatına yüzde 100 zam yapıldı Yeni yıl için plastik poşet fiyatına yüzde 100 zam yapıldı
10:42 Erzincan’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 26 yaralı Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 26 yaralı
10:32 Narin cinayetinde kritik gün Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı Narin cinayetinde kritik gün! Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı
10:32 Acun’un ’’Şu ismi bir yere yazar mısın’’ dediği futbolcu Fenerbahçe’ye geliyor Acun'un ''Şu ismi bir yere yazar mısın'' dediği futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor
10:20 Emekli, memur, memur emeklisi Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar Emekli, memur, memur emeklisi! Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar
10:16 Fatih Erbakan: Esad rejiminin devrilmesi konusunda Türkiye seyirci kaldı Fatih Erbakan: Esad rejiminin devrilmesi konusunda Türkiye seyirci kaldı
10:15 Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı
09:53 Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum
09:43 Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim’in Şaşırtıcı Buluşması Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim'in Şaşırtıcı Buluşması
09:37 Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2024 12:02:08. #1.12#
SON DAKİKA: Yalova'da Sollama Attempti Kazaya Neden Oluyordu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.