Yalova'da Uyuşturucu Operasyonları: 4 Tutuklama - Son Dakika
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Yalova'da Uyuşturucu Operasyonları: 4 Tutuklama

Yalova\'da Uyuşturucu Operasyonları: 4 Tutuklama

Yalova'da yapılan iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 115 gram metamfetamin ve 1 kilo 150 gram skunk ele geçirildi. Operasyonlar neticesinde 4 kişi tutuklandı.

12.12.2024 22:04  Güncelleme: 22:05
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YALOVA'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 115 gram metamfetamin, 1 kilo 150 gram skunk ele geçirildi, 4 kişi tutuklandı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik takibe aldığı ve uyuşturucu madde ticareti yapacakları değerlendirilen Ö.G. ve A.O.B. isimli şüphelileri, kullandıkları araç içerisinde yakalayarak, gözaltına aldı. Narkotik maddeler arama köpeği Zeytin eşliğinde gerçekleştirilen araç aramasında, 1 kilo 150 gram skunk ele geçirildi.

Ekiplerin yaptığı ikinci operasyonda ise uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen C.Ç. ve R.M. gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda 115 gram metamfetamin, 23 gram sentetik kannabinoid, 6.80 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

İki operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Yalova'da Uyuşturucu Operasyonları: 4 Tutuklama - Son Dakika

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