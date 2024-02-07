Yalova\'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheliden 1\'i tutuklandı

Yalova'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çevre illerden temin ettikleri uyuşturucu maddelerinin sokakta satılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Polis ekiplerince durdurulan otomobilde, narkotik köpeği "Gölge" eşliğinde yapılan aramada 176,71 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Otomobil sürücüsü E.Ö'nün gözaltına alındığı operasyon kapsamında polis, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen Ş.K'yı ikametinde yakaladı.
Şüphelinin evinde narkotik köpeği "Zeytin" eşliğinde yapılan aramada, 26 gram sentetik uyuşturucu, 6 sentetik uyuşturucu hap, pompalı tüfek, silaha ait 2 kartuş ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 610 lira ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. E.Ö'nun ise emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
Bu arada polis, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurdukları iddiasıyla yakaladığı A.C.K. ve T.T. hakkında da işlem başlattı.
Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ankara ziyareti, Rusya'daki seçim takvimi nedeniyle ertelendi. Reuters'a göre, ziyaretin en erken nisan ayı sonunda veya mayıs başında gerçekleşmesi planlanıyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in Türkiye ziyaretinde Rusya ile Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin yanı sıra Ukrayna dahil bölgesel konuların görüşüleceğini belirtti.
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde aç kalan bir kurt, yerleşim yerine inip sokak köpeğini parçaladıktan sonra bir kısmını yiyip, kalan parçalarını da götürdü. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.
Bolu'da arkadaşının evine pencereden girerek biriktirdiği 60 bin lirayı çalan hırsız yakayı ele verdi.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şiilerin yoğun yaşadığı Mestel'de bir araca dron saldırısı düzenlendi. Araç alevler içerisinde kalırken, saldırıda Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin komutanlarından Abu Bakır es-Saadi öldürüldü.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gaziantep FK'yi deplasmanda Batshuayi'nin attığı gollerle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisini reddetmesinin ardından Hamas'tan ilk açıklama geldi. Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Handan yaptığı açıklamada, ''Gazze'de ateşkes için sunduğumuz teklifte Mısır, Katar, Türkiye, Rusya ve BM'nin her türlü anlaşmada garantör olmalarını talep ettik.'' dedi.
Hamas'ın İsrail'e her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisine İsrail'den yanıt geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın önerisini reddederek Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı için orduya emir verdiklerini söyledi. Netanyahu, ''Zafere ulaşacağız. Bu yıllar değil sadece aylar içinde olacak. Tam bir zaferden başka seçenek yok. İsrail ordusu Gazze'de aktif olmaya devam edecek.'' dedi.
Azerbaycan'daki cumhurbaşkanı seçimini, İlham Aliyev yüzde 92,1 oyla kazandı. Aliyev'i arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti.
Son Dakika › Güncel › Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?