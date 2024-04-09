Yalova\'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Endonezya'da feci trafik kazası: 12 ölü, 2 yaralı

Endonezya'nın Batı Cava eyaletindeki bir otoyolda üç aracın karıştığı trafik kazasında 12 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada, yol kenarına yanaşmak üzere olan bir minibüse arkadan gelen bir otobüsün çarpması sonucu meydana geldi. Kazadan sonra iki minibüs de alev aldı.