Yalova'da Zincirleme Kaza: 5 Yaralı

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi hafif yaralandı.

Yalova-İzmit kara yolu Topçular mevkide Yalova istikametine giden 77 ABH 918, 77 ACH 020 ve 77 ABM 795 plakalı otomobiller ile 35 V 5190 plakalı minibüs kaza yaptı.

Kazada hafif yaralanan 5 kişi olay yerine gelen ambulanslarla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan karayolu araçların çekilmesiyle yeniden açıldı.