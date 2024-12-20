Yalova Muhtar Akademisi Sertifika Töreni

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Yalova Muhtar Akademisi sertifika töreniyle tamamlandı

YALOVA - Yalova Valiliği öncülüğünde Yalova İli Muhtarlar Derneği ve Yalova Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen Muhtarlar Akademisi'ni tamamlayan 94 muhtara sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

Yalova Muhtarlar Akademisi'nin sertifika töreni Mehmet Okul Konferans Salonu'nda yapıldı. 9 günlük eğitim sonrasında gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını Yalova İli Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Kandemir yaptı. Kandemir, akademinin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Kadir Delibalta ise 'Muhtarlar Akademisi' projesinin önemine vurgu yaparak, " İstanbul'daki eğitime her gün katıldım. Muhtarlık önemli bir kurum, lütfen kendinizi önemli görün. Yetkimiz yok, ücretimiz yok demeyin. Devlet bize bu yetkiyi vermiş arkadaşlar. 'Sen demokrasinin temel taşısın. Halkımla benim aramda köprüsün' demiş. Bu projeler kendimizi geliştirmemiz açısından çok önemli" ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Daire Başkanı ve Yeşilay Mütevelli Heyeti Üyesi Suna Üstüner ise, "94 Yalova muhtarımızın bugün burada bu eğitimi tamamlamış olmasına bizler de şahitlik ediyor olmamızdan dolayı büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Hepinizin yoğun çalışmaları, özverileri ve kararlılığı sayesinde, bu akademiyi muhtarlıklarımızdan daha iyi hizmet verebilmek için adeta değerli bir platform haline geldi" dedi.

Vali Hülya Kaya, projeyle önemli bir adım atıldığını belirterek şöyle konuştu:

"Çünkü, hakikaten bizim elimiz, kulağımızsınız, en büyük paydaşımızsınız. Bizim yapacağımız bütün projelerin başarısında en önemli katkı muhtarlarımızdan geliyor. Önce biz yapacağımızı size anlatacağız, sizi inandıracağız, ondan sonra bunu uygulamaya geçireceğiz. Bu, Yalova'daki bütün paydaşlarımıza verdiğimiz bir mesaj aslında. Mahallenin ağabeyi, ablası olarak o mahalleyi en iyi sizler biliyorsunuz. Bizim göndereceğimiz arkadaşlarla siz mahalle sakinlerini bir araya toplarsanız biz bunların hem eğitimlerini vereceğiz, hem sertifikalandırmayı yapacağız. Söz verdiğimiz gibi en çok Yeşilay gönüllüsünü bulan muhtarımızın mahallesine ya da köyüne kendi adını taşıyan bir park yapacağız."

Konuşmanın ardından eğitmenlere teşekkür belgesi, katılımcı muhtarlara ise sertifikaları verildi.

Programa Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, kurum müdürleri de katıldı.