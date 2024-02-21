Yalova Üniversitesi Rektörü, yapılan çalışmaları ve hedefleri hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi - Son Dakika
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Yalova Üniversitesi Rektörü, yapılan çalışmaları ve hedefleri hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi

Yalova Üniversitesi Rektörü, yapılan çalışmaları ve hedefleri hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi

Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, üniversitenin 22 aylık döneminde yapılan çalışmalar ve hedefleri hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda, üniversitedeki çalışmalar, öğrenci sayıları, fakülte çalışmaları ve açılacak yeni fakülteler hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı. Ayrıca, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile afilasyonun mart ayında gerçekleştirileceği müjdesi verildi. Rektör Bahçekapılı, Etibank arazisinde yapılacak çalışmaları da anlattı ve üniversitenin geldiği noktayı vurgulayarak, yaşanan sorunları ve ihtiyaçları dile getirdi.

21.02.2024 16:07  Güncelleme: 16:11
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Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, üniversitenin 22 aylık döneminde yapılan çalışmalar ile hedeflerini içeren bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Rektör Bahçekapılı, üniversitede yapılan çalışmalar, öğrenci sayıları, süren fakülte çalışmaları ve bundan sonra açılacak fakültelerle ilgili kapsamlı bilgiler paylaştı.

Rektör yardımcılarının da hazır bulunduğu toplantıda Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile afilasyonun mart ayında yapılacağı müjdesini veren Bahçekapılı, ayrıca üniversiteye devri tamamlanan Etibank arazisinde yapılacak çalışmaları anlattı.

Prof. Dr. Bahçekapılı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Etibank arazisi nihayet Yalova Üniversitesine geçti. Bu anlamda AK Parti Milletvekillerimiz Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol'a teşekkür ediyorum. Bu konuda büyük emekleri oldu. Bu araziyi devraldık. Burada önemli bir projemiz var. Burada üniversiteye odaklı, şehrin gerçeklikleri ile de uyumlu, içerisinde eğitsel yapı olmak kaydı ile yani kongre merkezi gibi yapıları barındıracak şekilde bir çalışma yapacağız. Bu çalışmayı seçimden sonra yapmayı planlıyoruz. Afilasyon süreci ile ilgili bir yönetmelik çalışması yapılıyordu. Bu yönetmelik yayınladı. Cumhurbaşkanımız Yalova'da Sağlık Bakanı ile de görüştü. Ardından yönetmelik yayınlandı. Yani bakanlık tarafı da üniversite tarafı da tamamlanmış oldu. Artık afilasyona hazırız. Biz mart ayı gibi bir aksilik olmazsa afilasyonun imzalanmasını bekliyoruz."

Yalova Üniversitesinin kendisinin göreve gelmesinden sonra geçen 22 aylık süreçte çok ciddi bir yol aldıklarını dile getiren Bahçekapılı, "Yaşadığı sorunlar, FETÖ tartışmaları, iç çekişmeler nedeniyle yıpranmış bir üniversite devraldık. Bir tarafta devasa bir borç, diğer tarafta eğitsel konulardaki ihtiyaçlar vardı. Üniversitenin 4 yıl önceki bütçesi 44 milyon lirayken, 22 milyon liraya düşmüş. Bu yıl 460 milyon lira bütçemiz var." dedi.

Bahçekapılı, ayrıca Yalova Üniversitesi, Yalova Valiliği ve AFAD ile deprem, su altı ve yangın tatbikatlarının yapılabileceği bir eğitim merkezi kuracaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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