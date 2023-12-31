Yalova Valisi Hülya Kaya, görev başındaki ekipleri ziyaret etti

Yalova Valisi Hülya Kaya, yeni yıl dolayısıyla görev başındaki emniyet, jandarma, sağlık ve belediye ekiplerini ziyaret etti.

Vali Kaya, beraberinde AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü ve kurum müdürleriyle ilk olarak itfaiye müdürlüğüne ziyarette bulundu.

Görev yapan ekiplerin yeni yılını kutlayan Kaya, personele hediyelerini verdikten sonra Yalova-İzmit kara yolundaki uygulama noktasına geçti.

İl Emniyet Müdürü Salih Gözüm'den il genelinde alınan tedbirlerle ilgili bilgi alan Vali Kaya, buradan Yalova Polis Merkezi'ne geçerek personelin yeni yılını kutladı.

Zabıta noktası, 112 Acil Komuta Merkezi ve Çınarcık ilçe yolunda bulunan jandarma kontrol noktasındaki personellerin yeni yılının kutlanmasının ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bu akşam dünyaya gelen iki bebeğe hediyelerinin verilmesiyle program son buldu.