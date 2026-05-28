Yalvaç'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

28.05.2026 11:43
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil kazasında 2 kişi yaralandı.

Kuyucak köyü girişinde, Seyfi Kiriş idaresindeki 32 AAD 033 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu.

Kazanın etkisiyle ikiye bölünen otomobilde sıkışan sürücü ile araçta bulunan Gülseren Onar yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

