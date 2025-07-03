Yangın Anında Panik: Ekskavatör Operatörü Kaçtı

HATAY'da 3 gün süren müdahalenin ardından kontrol altına alınan yangın sırasında alevlerin arasında kalan ekskavatörün operatörünün aracından inip panik halinde hızla bölgeden uzaklaştığı görüntüler ortaya çıktı.

Antakya ilçesi Karaali Mahallesi'nde 30 Haziran'da başlayıp, çevresindeki 3 mahalleye daha sıçrayan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle dün kontrol altına alındı. Söndüre çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi. Yangının önünün kesilmesi için vatandaşlar kendilerine ait araçlarıyla müdahaleye katıldı. Bu sırada yol açma çalışmalarına desteğe gelen ekskavatör alevlerin arasında kaldı. Rüzgarın yön değiştirmesiyle paniğe kapılan Furkan Ulaş, aracından inip hızla uzaklaştı. Ulaş'ın iş makinesi ise yandı. Panik anları, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.