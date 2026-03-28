Yangın Davasında Ara Karar

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesindeki 7 işçinin yaşamını yitirdiği kozmetik fabrikası yangını davasında mahkeme ara kararını açıkladı. Tutuklu sanıklardan Onay Yürüklü tahliye edildi, diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Duruşma, 20 Mayıs'a ertelendi.

Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki bir kozmetik fabrikasında, 8 Kasım'da saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Yangında Şengül Yılmaz (55), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17), Cansu Esetoğlu (16), Esma Gikan (65), Hanım Gülek (65) ve Tuncay Yıldız (48) hayatını kaybetti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden şirket sahibi Kurtuluş Oransal, şirket yetkilileri İsmail Oransal, Altay Ali Oransal, Aleyna Oransal ve Gökberk Güngör, 'Olası kastla öldürme' suçlamasıyla, Ali Osman Akat ve Onay Yürüklü, 'Suçluyu kayırma' suçlamasıyla tutuklandı. Şüphelilerden G.B., H.E., Ö.A. ve G.D, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 30 Kasım'da tutuklu bulunduğu cezaevinde kalp krizi geçiren ve Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan fabrika sahibi Kurtuluş Oransal ise hayatını kaybetti.

4 SANIĞA 'OLASI KAST'TAN, 8 SANIK İÇİN 'BİLİNÇLİ TAKSİR'DEN CEZA İSTENDİ

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 91 sayfalık iddianamede; İsmail Oransal, Altay Ali Oransal, Aleyna Oransal ve Gökberk Güngör hakkında 'Olası kastla öldürme' suçundan 7'şer kez müebbet, 'Nitelikli mala zarar verme' suçundan ise 3'er kez 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede ayrıca, Ümit Çelik, Ünal Arslan, Muhammet Dayıoğlu, Seyfullah Çelik, Caner Özgür Yıldırım, Özcan Yıldırım, Özkan Yıldırım ve G.D. hakkında 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 22'şer yıl 6'şar aya kadar hapis istenirken, Ali Osman Akat, Onay Yürüklü, Ö.A. ve A.B.'nin ise 'Suçluyu kayırma' suçundan 5'er yıla kadar hapsi istendi. İddianame Gebze 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

MÜŞTEKİLER VE TARAF AVUKATLARI DİNLENDİ

16 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması 24 Mart'ta Gebze Adliyesi'ndeki salonun yetersiz olması nedeniyle Kandıra Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'nde yer alan 250 kişilik salonda görülmeye başlandı. İlk duruşmanın dördüncü oturumu bugün de devam etti. Sanıklardan Ü.Ç. ve A.B.'nin firari olması nedeniyle 14 sanık duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşma geniş güvenlik önlemleriyle başlarken, salona sanıkların yanı sırada müşteki ve mağdur yakınları ile taraf avukatları da alındı. Duruşmada müştekiler ve taraf avukatları dinlendi.

SAVCI SANIKLARIN TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINI TALEP ETTİ

Olaya ilk müdahale edenlerden biri olduğunu söyleyen ve müşteki sıfatıyla dinlenen Necmettin Çalbıyık, "Evimiz yangından dolayı zarar gördü. İçeri girip insanları kurtarmaya çalıştık ama olmadı. O sırada evimiz de yanıyordu. 1 buçuk milyon zararım var. Şikayetçiyim" dedi. Müşteki avukatların talebi üzerine tanık olarak dinlenen Engin Aras ise, "Kurtuluş Oransal ile tanıştığımızda tesisin kendisine ait olup olmadığını sordum. Kurtuluş bana, 'değil ama sayılır' dedi ve ortaklığının olduğunu söyledi. Kölelik gibi bir sistem vardı" diye konuştu. Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Duruşmada, sanık avukatlarının talepleri alındı.

TUTUKLU ŞÜPHELİLERDEN BİRİNE TAHLİYE

Mahkeme heyeti, savcılık mütalaasının sunulması ve taraf avukatlarının beyanlarının alınmasının ardından ara kararını değerlendirmek üzere duruşmaya 3 saat ara verdi. Aranın ardından ara kararını açıklayan heyet, Ravive Kozmetik yetkilileri Altay Ali ile İsmail Oransal'ı Marmara Ereğlisi'nde yakalandıkları adrese götüren tutuklu sanık Onay Yürüklü'nün tahliyesine karar verdi. Sanık Ö.A. hakkındaki adli kontrol tedbiri de kaldırıldı.

DİJİTAL MATERYALLER İNCELENECEK

Mahkeme, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nden, tutuklu sanıklar İsmail ve Altay Ali Oransal ile bu kişilerin kaçmasına yardım ettiği iddia edilen Ali Osman Akat'a ait dijital materyallerin içerik kopyalarının gönderilmesini talep etti.

BANKA VE GSM KAYITLARI İSTENDİ

Heyet ayrıca, Ravive Kozmetik ile LYKEE firmalarının 2022-2025 yılları arasındaki banka hesap hareketlerinin incelenmesi için Bankalar Birliği'ne yazı yazılmasına, şirketlere ait GSM numaralarının tespiti amacıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na müzekkere gönderilmesine hükmetti. Duruşma, 20 Mayıs tarihine ertelendi.