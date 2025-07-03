Yangın Eğitimi İşitme Engellilere Verildi

Gaziantep'te işitme engelli bireylere, teorik ve uygulamalı yangın söndürme eğitimi düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, afet ve acil durumlara karşı farkındalık oluşturmak için eğitim verdi.

Eğitimde, yangının çıkış nedenleri, ilk müdahale yöntemleri, yangın tüpünün doğru kullanımı ve tahliye kuralları gibi temel konular anlatıldı.

Yaklaşık 1 saat süren eğitime, işaret dili tercümanı eşlik etti.???????