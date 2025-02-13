Yangın Korkunç Bir Sonla Bitti: Bağırsak Kanseri Hastası Fatma Sargın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Yangın Korkunç Bir Sonla Bitti: Bağırsak Kanseri Hastası Fatma Sargın Hayatını Kaybetti

Yangın Korkunç Bir Sonla Bitti: Bağırsak Kanseri Hastası Fatma Sargın Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Aksu ilçesinde, bağırsak kanseri tedavisi gören Fatma Sargın, evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi. Yangının klimada meydana gelen patlamadan kaynaklandığı düşünülüyor.

13.02.2025 17:49  Güncelleme: 17:52
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ANTALYA'nın Aksu ilçesinde bağırsak kanseri Fatma Sargın (56), evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi. Yangının klimadaki patlamadan kaynaklandığı üzerinde duruluyor.

Kurşunlu Mahallesi 12051 Sokak'taki 3 katlı bir apartmanın 2'nci katında yaşayan ve bağırsak kanseri olduğu öğrenilen Fatma Sargın, uyuduğu sırada iddiaya göre klima iç ünitesi patladı. Alevler hızla yayılırken, Sargın'ın bulunduğu oda dumanla doldu. Patlama sesini duyan Sargın'ın evde olan oğlu Mehmet Sargın, hemen annesinin uyuduğu odaya gitti, ardından da durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi yangını söndürdü. Daha sonra eve giren sağlık ekibi, vücudunun büyük bölümü yanan Fatma Sargın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Durumu haber alarak gelen Sargın'ın yakınları büyük üzüntü yaşadı. Jandarma olay yeri inceleme ve savcının incelemesinin ardından Fatma Sargın'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Yangın Korkunç Bir Sonla Bitti: Bağırsak Kanseri Hastası Fatma Sargın Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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