Yangın Korkunç Bir Sonuçla Bitti

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Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde bir kişi, yangın çıkan evinde ölü bulundu.

Altunlar Mahallesi'ndeki bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü.

Ekiplerce yapılan incelemede 86 yaşındaki ev sahibi A.B'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.