Yangın Riski! Dikkatli Olun!

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Meteorolojik verilere göre; bugün ve yarın başta Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir ve Manisa olmak üzere kıyı bölgelerimizde orman yangınları açısından risk teşkil edecek seviyede şiddetli rüzgar bekleniyor. Lütfen bu süreçte: Ormanlık alanlarda ve yakın çevresinde kesinlikle ateş yakmayalım" dedi.

Bakan Yumaklı, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meteorolojik verilere göre; bugün ve yarın başta Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir ve Manisa olmak üzere kıyı bölgelerimizde orman yangınları açısından risk teşkil edecek seviyede şiddetli rüzgar bekleniyor. Lütfen bu süreçte: Ormanlık alanlarda ve yakın çevresinde kesinlikle ateş yakmayalım. Kuru otluk alanlara yanıcı madde atmayalım. Anız ve bahçe atığı yakma gibi işlerden uzak duralım. En ufak bir duman veya şüpheli durumu anında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirelim. Yeşil Vatan'ımızı korumak için tüm ekiplerimizle sahadayız. Ama unutulmamalıdır ki en büyük gücümüz vatandaşlarımızın duyarlılığı ile yangın çıkmasını önlemektir. Devletimizin tüm imkanları ve orman kahramanlarımızın fedakar mücadelesi kararlılıkla sürerken; bu kritik günlerde tedbiri elden bırakmıyor, ortak evimiz doğamıza hep birlikte sahip çıkıyoruz" dedi.